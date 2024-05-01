Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

Принц Уильям кратко рассказал общественности о самочувствии своей жены после новостей о том, что у Кейт Миддлтон диагностировали рак и она проходит лечение, пишет УНН со ссылкой на E! News.

Детали

После того, как принцесса Уэльская рассказала, что рак был обнаружен во время ее выздоровления после операции на брюшной полости, Уильям сообщил общественности, что с ней все в порядке, на фоне того, как она борется с болезнью.

Во время выступления принца Уэльского на торжественном открытии James Place в Ньюкасле 30 апреля один из присутствующих спросил о самочувствии Кейт и их троих детей: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.

"Все хорошо, спасибо, - ответил Уильям, как видно на кадрах в социальных сетях. - У нас все хорошо".

Делясь своим диагнозом в марте, Кейт подчеркнула поддержку, которую она получила от Уильяма после январской процедуры и последующего обнаружения рака.

У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения