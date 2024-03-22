У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения

В пятницу Кэтрин, принцесса Уэльская, сообщила, что у нее диагностирован рак и она находится на "ранних стадиях" лечения, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Объявление, которое принцесса описала как "большой шок", поступило в видеообращении. Эта новость поступила через два месяца после того, как она временно отошла от общественной жизни после того, как Кенсингтонский дворец тогда сказал, что она перенесла операцию по поводу неракового заболевания брюшной полости.

"В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и тогда считалось, что мое состояние не является раковым", - сказала 42-летняя Кэтрин, которая замужем за наследником британского престола принцем Уильямом.

"Операция прошла успешно. Однако анализы после операции выявили рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения".

Кейт продолжила, что ее диагноз был "большим шоком" и что "мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи".

Принцесса добавила: "Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы восстановиться после серьезной операции, чтобы начать лечение. Но, что самое важное, нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им это удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо".

Кейт сказала, что она сказала им, что "хорошо себя чувствует, и каждый день становится сильнее, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне вылечиться; в моем уме, теле и духе".

Она похвалила принца Уильяма за то, что он был рядом с ней как "большой источник утешения и успокоения", а также за поддержку, которую она получила от общественности.

"Мы надеемся, что вы поймете, что нам, как семье, сейчас нужно время, пространство и приватность, пока я завершу свое лечение. Моя работа всегда приносила мне глубокое чувство радости, и я с нетерпением жду возвращения, когда смогу, но сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении", - сказала принцесса.

Она закончила свое сердечное послание словами, что также помнит о "всех тех, чья жизнь пострадала от рака".

"Для всех, кто столкнулся с этой болезнью, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки", - подытожила Кейт.

Добавим

Издание отмечает, что это заявление является сокрушительным ударом для британской монархии, поскольку король Карл III сейчас проходит лечение от неуточненного рака, о чем Букингемский дворец объявил в начале февраля.

Новости о состоянии здоровья принцессы поступили после того, как 16 января Кейт успешно перенесла операцию на брюшной полости. После операции она оставалась в лондонской больнице в течение 13 дней и, по совету врача, с тех пор была отстранена от общественных обязанностей на время выздоровления.

Кейт была замечена на публике впервые после ее операции, посещая фермерский магазин со своим мужем принцем Уильямом в минувшие выходные.