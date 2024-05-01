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Принц Вільям поділився новинами про Кейт Міддлтон на тлі її боротьби з хворобою

Принц Вільям поділився новинами про Кейт Міддлтон на тлі її боротьби з хворобою

Київ • УНН

 • 15952 перегляди

У Кейт Міддлтон, принцеси Уельської, діагностували рак, і вона проходить курс лікування, в той час як принц Вільям запевнив громадськість, що вони "в порядку", поки вона бореться з хворобою.

Принц Вільям коротко розповів громадськості про самопочуття своєї дружини після новин про те, що у Кейт Міддлтон діагностували рак і вона проходить лікування, пише УНН з посиланням на E! News.

Деталі

Після того, як принцеса Уельська розповіла, що рак був виявлений під час її одужання після операції на черевній порожнині, Вільям повідомив громадськості, що з нею все гаразд, на тлі того, як вона бореться із хворобою.

Під час виступу принца Уельського на урочистому відкритті James Place у Ньюкаслі 30 квітня один із присутніх запитав про самопочуття Кейт та їхніх трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 6-річного принца Луї.

"Все добре, дякую, - відповів Вільям, як видно на кадрах у соціальних мережах. - У нас все добре".

Ділячись своїм діагнозом у березні, Кейт підкреслила підтримку, яку вона отримала від Вільяма після січневої процедури та подальшого виявлення раку.

У Кейт Міддлтон діагностували рак. Принцеса Уельська перебуває на ранніх стадіях лікування22.03.24, 20:19 • 44779 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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