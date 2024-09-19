Кейт Міддлтон повернулась до роботи після лікування раку
Київ • УНН
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Про це пише The Telegraph, передає УНН.
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Принцеса Уельська зустрілася з членами команди Центру раннього розвитку дитини і співробітниками Кенсінгтонського палацу у Віндзорському замку, щоб обговорити свій проєкт з розвитку дітей раннього віку.
Це перша зустріч, зазначена в судовому циркулярі цього року після того, як принцеса залишила публічне життя спершу через серйозну операцію на черевній порожнині, а потім через хімієтерапію.
Принц Вільям поділився новинами про Кейт Міддлтон на тлі її боротьби з хворобою01.05.24, 15:33 • 15950 переглядiв
Очікується, що принцеса, якщо дозволить здоров’я, відвідає недільну службу пам’яті на підтримку королівської сім’ї, ветеранів та їхніх родин.
Вона також планує провести свій щорічний концерт колядок у Вестмінстерському абатстві в грудні.
Нагадаємо
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила про завершення курсу хімієтерапії, який вона проходила після діагностування раку. Вона зазначила, що останні дев'ять місяців були надзвичайно важкими для її сім'ї.