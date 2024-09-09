Принцеса Уельська заявила, що завершила курс хімієтерапії, але шлях до одужання "ще довгий"

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що завершила курс хімієтерапії, який вона розпочала після того, як в неї діагностували рак. Про це вона розповіла в X, передає УНН.

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За словами Кейт Міддлтон, "останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як для сім'ї".

Оскільки літо добігає кінця, я не можу сказати вам, яке це полегшення, коли я нарешті закінчив курс хімієтерапії. (...) Зараз я зосередилася на тому, щоб зробити все можливе, аби залишитися вільною від раку. Хоча я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення і повного одужання ще довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день таким, яким він є