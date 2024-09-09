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Принцеса Уельська заявила, що завершила курс хімієтерапії, але шлях до одужання "ще довгий"

Принцеса Уельська заявила, що завершила курс хімієтерапії, але шлях до одужання "ще довгий"

Київ • УНН

 • 14701 перегляди

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила про завершення курсу хіміотерапії, який вона проходила після діагностування раку. Вона зазначила, що останні дев'ять місяців були надзвичайно важкими для її сім'ї.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що завершила курс хімієтерапії, який вона розпочала після того, як в неї діагностували рак. Про це вона розповіла в X, передає УНН.

Деталі

За словами Кейт Міддлтон, "останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як для сім'ї".

Оскільки літо добігає кінця, я не можу сказати вам, яке це полегшення, коли я нарешті закінчив курс хімієтерапії. (...) Зараз я зосередилася на тому, щоб зробити все можливе, аби залишитися вільною від раку. Хоча я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення і повного одужання ще довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день таким, яким він є

- написала вона. 

Принцеса Уельська також подякувала шанувальникам за підтримку, яку отримала за ці місяці.

Нагадаємо

У березні Кетрін, принцеса Уельська, повідомила, що у неї діагностували рак і вона перебуває на "ранніх стадіях" лікування.

Принц Вільям поділився новинами про Кейт Міддлтон на тлі її боротьби з хворобою01.05.24, 15:33 • 15950 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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