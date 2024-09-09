Принцесса Уэльская заявила, что завершила курс химиотерапии, но путь к выздоровлению «еще долгий»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что завершила курс химиотерапии, который она начала после того, как у нее диагностировали рак. Об этом она рассказала в X, передает УНН.

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По словам Кейт Миддлтон, "последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как для семьи".

Поскольку лето подходит к концу, я не могу сказать вам, какое это облегчение, когда я наконец закончил курс химиотерапии. (...) Сейчас я сосредоточилась на том, чтобы сделать все возможное, чтобы остаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению еще долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть - написала она.

Принцесса Уэльская также поблагодарила поклонников за поддержку, которую получила за эти месяцы.

Напомним,

В марте Кэтрин, принцесса Уэльская, сообщила, что у нее диагностировали рак и она находится на "ранних стадиях" лечения.

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