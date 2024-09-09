Принцесса Уэльская заявила, что завершила курс химиотерапии, но путь к выздоровлению «еще долгий»
Киев • УНН
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, который она проходила после диагностирования рака. Она отметила, что последние девять месяцев были чрезвычайно тяжелыми для ее семьи.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что завершила курс химиотерапии, который она начала после того, как у нее диагностировали рак. Об этом она рассказала в X, передает УНН.
Детали
По словам Кейт Миддлтон, "последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как для семьи".
Поскольку лето подходит к концу, я не могу сказать вам, какое это облегчение, когда я наконец закончил курс химиотерапии. (...) Сейчас я сосредоточилась на том, чтобы сделать все возможное, чтобы остаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению еще долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть
Принцесса Уэльская также поблагодарила поклонников за поддержку, которую получила за эти месяцы.
Напомним,
В марте Кэтрин, принцесса Уэльская, сообщила, что у нее диагностировали рак и она находится на "ранних стадиях" лечения.
Принц Вільям поділився новинами про Кейт Міддлтон на тлі її боротьби з хворобою1 мая 2024, 12:33 • 15793 просмотра