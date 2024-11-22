Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

С наступлением холодов и ухудшением погоды, вопрос комфортного проживания людей становится еще более актуальным, особенно для тех, кто вынужденно покинул свои дома. УНН решил узнать, как в таких условиях живут жители модульного городка для внутренне перемещенных лиц в Броварах. Готовы ли их дома к зиме? Какие вызовы возникают у жителей и как они их преодолевают?

В Броварах создан модульный городок, который стал пристанищем для внутренне перемещенных лиц, оставшихся без жилья из-за войны. Этот проект стал одним из символов поддержки и солидарности общества с теми, кто пострадал от последствий российской агрессии.

Городок оборудован современными модульными домами, которые соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности. Здесь есть все необходимое для временного проживания: кухни, санузлы, спальные комнаты, зоны для отдыха и даже пространство для детей. Кроме того, городок обеспечен альтернативными источниками электроэнергии, что позволяет его жителям комфортно чувствовать себя во время отсутствия света в холодную погоду.

По состоянию на сегодня ситуация стабильна. У нас есть альтернативные источники электроэнергии, это два генератора, которые полностью обеспечивают жителей теплом на случай отключения света. Мы не допускаем, чтобы температура опускалась ниже нормы. Когда уже есть температура ниже нормы самого помещения тогда включаются генераторы и отапливаются помещения - рассказал УНН Броварской городской голова Игорь Сапожко.

Он отметил, что сейчас жалоб от внутренне перемещенных лиц на условия их проживания нет.

В то же время в руководстве модульного городка указали, что мониторинговые группы, которые проводят проверки условий проживания ВПЛ, отметили, что городок в Броварах один из лучших в Украине.

Его жители имеют полное обеспечение, для них обустроена инфраструктура, им есть где приготовить еду, у них есть постоянно имеющаяся теплая вода, есть туалеты, есть комнаты общего пользования, которые оборудованы бесплатным Wi-Fi, телевидением, там установлены удобные диванчики.

Кроме того, в модулях обустроена система противопожарной безопасности, в каждом модуле есть система кондиционирования.

Для детей, находящихся в модульном городке обустроена детская площадка.

"У нас дети и взрослые бесплатно могут посещать коммунальные учреждения города, кружки. Например в рамках внешкольного обучения дети у нас ездят на бесплатные кружки, а люди пенсионного возраста ездят бесплатно в бассейн. Для этого у нас есть специальный транспорт, который их бесплатно возит", - рассказал мэр города.

Он также добавил, что дети внутренне перемещенных лиц имеют возможность посещать школы и садики города.

"Школа и садик у нас рядом. Местные дети очень любят деток из модульного городка. За два года когда дети ходили в садики и школы у нас вообще не было конфликтных ситуаций, буллинга. Они очень хорошо принимают детей ВПЛ, хорошо к ним относятся. Они имеют друзей", - отметил Игорь Сапожко.

По его словам, местные власти при необходимости помогают с трудоустройством людям, которые приезжают в город.

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Особое внимание, по данным мэра Броваров, уделяется созданию условий для удобного проживания людей с инвалидностью. Все дома оборудованы пандусами, а территория полностью доступна для маломобильных групп населения. "Мы приложили все усилия, чтобы сделать городок максимально комфортным для разных категорий жителей, включая многодетные семьи, пенсионеров и людей с особыми потребностями", - подчеркнул Игорь Сапожко.

В модульном городке УНН рассказали, что городской голова постоянно интересуется вопросом, относительно комфорта жителей. "Он и сам приезжает на какие-то там приемы или встречи с ВПО, где они обсуждают все вопросы. Он всегда интересуется и у работников заведения, какие есть потребности, и также у людей, которые здесь проживают, спрашивает, что им нужно для комфортного проживания. И эти вопросы постоянно решаются", - рассказали местные жители.

По мнению Игоря Сапожко этот проект чрезвычайно важен для броварской общины. По его словам, модульный городок является частью большей стратегии поддержки переселенцев в Броварах. "Это не просто жилье - это временный дом для тех, кто потерял все. Мы продолжаем работать над тем, чтобы эти люди чувствовали себя частью нашей громады, получали поддержку и имели возможность адаптироваться к новым условиям", - отметил мэр.

Добавим

Модульный городок для внутренних переселенцев в Броварах был обустроен с помощью польских и немецких партнеров и открылся в ноябре 2022 года.

Оно состоит из 4-х сблокированных домов, в каждом из которых 22 комнаты по четыре места. В каждом блоке по десять душевых и туалетов. Всего модульный городок рассчитан на 352 человека.