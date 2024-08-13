Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
Киев • УНН
В Броварах создают комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Основные направления включают трудоустройство, обеспечение жильем и организацию досуга для ВПЛ, особенно для пожилых людей.
Чтобы оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются внутренние переселенцы, в Броварах разрабатывают свою комплексную программу поддержки этих людей. Какие основные направления она будет охватывать, и как в городе планируют заниматься трудоустройством, обеспечением жильем, и даже досугом переселенцев - рассказала председатель Совета по вопросам ВПЛ при исполкоме Броварского городского совета, переселенка из Северодонецка Анастасия Третьяк в комментарии УНН.
В Броварской громаде сейчас зарегистрировано почти 22 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них более 15 тысяч приехали после полномасштабного российского вторжения. Две трети ВПЛ из Донецкой и Луганской областей. Есть также люди из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей. И главная задача, чтобы не чувствовали себя чужими в городе, с которым связали свою жизнь. Именно поэтому в начале этого года при поддержке Броварского городского совета мы создали наш Совет. Также мы провели опрос среди переселенцев, чтобы определить основные проблемы, которые сейчас их больше всего беспокоят
По ее словам, работа с ВПЛ в первую очередь будет сконцентрирована на трех основных направлениях.
Это, в первую очередь работа. Многие переселенцы работали на крупных предприятиях металлургической, угольной, химической промышленности. Здесь таких вакансий нет, поэтому необходима переквалификация. Хотим договариваться с компаниями, которые готовы брать на работу переселенцев, чтобы организовывали для них соответствующие курсы. Также многие люди готовы открывать собственное дело - надо им облегчить доступ к стартовому капиталу. Также необходимо решать проблему с жильем. Мы прекрасно понимаем, что каждому по отдельной квартире бесплатно не дадут. Но хотим в программе прописать, возможно какие-то определенные льготы, долгосрочные кредиты и тому подобное. Есть у нас переселенцы пожилого возраста, часть из них - одинокие. Это та категория людей, которым труднее всего адаптироваться к новым условиям жизни. Планируем организовывать для них встречи, клубы по интересам, чтобы у людей были живое общение
Она также отмечает, что по всем вопросам, которые возникают у внутренних переселенцев, Броварской городской совет идет навстречу...
У нас отличное взаимодействие и сотрудничество с местными властями. Сейчас они помогают нам с поиском помещения для клубов по интересам и танцевальной студии. У меня должна быть встреча с городским головой Игорем Сапожко. Насколько я знаю у него есть определенные идеи по жилью для ВПЛ. Я считаю, что это отличная помощь и поддержка со стороны Броварского горсовета
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