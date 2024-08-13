Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Чтобы оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются внутренние переселенцы, в Броварах разрабатывают свою комплексную программу поддержки этих людей. Какие основные направления она будет охватывать, и как в городе планируют заниматься трудоустройством, обеспечением жильем, и даже досугом переселенцев - рассказала председатель Совета по вопросам ВПЛ при исполкоме Броварского городского совета, переселенка из Северодонецка Анастасия Третьяк в комментарии УНН.

В Броварской громаде сейчас зарегистрировано почти 22 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них более 15 тысяч приехали после полномасштабного российского вторжения. Две трети ВПЛ из Донецкой и Луганской областей. Есть также люди из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей. И главная задача, чтобы не чувствовали себя чужими в городе, с которым связали свою жизнь. Именно поэтому в начале этого года при поддержке Броварского городского совета мы создали наш Совет. Также мы провели опрос среди переселенцев, чтобы определить основные проблемы, которые сейчас их больше всего беспокоят - рассказывает Анастасия Третьяк.

По ее словам, работа с ВПЛ в первую очередь будет сконцентрирована на трех основных направлениях.

Это, в первую очередь работа. Многие переселенцы работали на крупных предприятиях металлургической, угольной, химической промышленности. Здесь таких вакансий нет, поэтому необходима переквалификация. Хотим договариваться с компаниями, которые готовы брать на работу переселенцев, чтобы организовывали для них соответствующие курсы. Также многие люди готовы открывать собственное дело - надо им облегчить доступ к стартовому капиталу. Также необходимо решать проблему с жильем. Мы прекрасно понимаем, что каждому по отдельной квартире бесплатно не дадут. Но хотим в программе прописать, возможно какие-то определенные льготы, долгосрочные кредиты и тому подобное. Есть у нас переселенцы пожилого возраста, часть из них - одинокие. Это та категория людей, которым труднее всего адаптироваться к новым условиям жизни. Планируем организовывать для них встречи, клубы по интересам, чтобы у людей были живое общение - говорит председатель Совета по вопросам ВПЛ.

Она также отмечает, что по всем вопросам, которые возникают у внутренних переселенцев, Броварской городской совет идет навстречу...

У нас отличное взаимодействие и сотрудничество с местными властями. Сейчас они помогают нам с поиском помещения для клубов по интересам и танцевальной студии. У меня должна быть встреча с городским головой Игорем Сапожко. Насколько я знаю у него есть определенные идеи по жилью для ВПЛ. Я считаю, что это отличная помощь и поддержка со стороны Броварского горсовета - добавляет Анастасия Третьяк.

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