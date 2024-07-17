Рада поддержала два законопроекта касательно ВПЛ: о чем идет речь

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за два законопроекта о внутренне перемещенных лицах. Речь идет о документе №11028, который определяет приоритетность среди ВПЛ для получения компенсации за утраченное жилье. Также о законопроекте №11281 по обеспечению жилищных прав ВПЛ. Об этом в среду сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект №11028, который определяет приоритетность среди ВПЛ для получения компенсации за утраченное жилье. За - 290" - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, согласно документу, планируется предоставить приоритетное право на получение компенсации из числа категорий граждан, которые:

достигли пенсионного возраста;

имеющие на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;



имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;



имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;



воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;



являются лицами с инвалидностью III группы.



Нардеп отметил, что законопроект еще может быть доработан правками ко второму чтению.

Кроме того, по словам Гончаренко, нардепы поддержали в первом чтении законопроект №11281 по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц. "За" проголосовали 280 депутатов.

Документ предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации (обследования) объектов недвижимого имущества всех форм собственности. Чтобы увидеть реальную картину свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания внутренне перемещенных лиц.

После должна быть создана Информационная база данных о доступных для проживания объектах.

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