В Украине есть 4,6 млн ВПЛ и только 1,5 млн получают выплаты - Верещук
Киев • УНН
Только 1,5 миллиона из 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц в Украине получают выплаты от государства, по словам вице-премьер-министра Ирины Верещук.
В настоящее время в Украине есть 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых только 1,5 млн получают выплаты от государства. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает УНН.
В Украине есть 4,6 млн человек, кто по справкам является ВПЛ и только 1,5 млн тех, кто получает выплаты. Есть такие люди, которые по доходам не получают выплаты, есть те, кому выплаты сократили
Она также рассказала, что тем украинцам, которым удалось покинуть оккупированную территорию через Россию и третьи страны, при возвращении в Украину будут предоставлять статус ВПЛ.
Они будут иметь все преференции, как ВПЛ. Мы считаем, что наши внутренне перемещенные особенно, они получат выплаты, временное жилье и помощь с документами. То есть, все то, что получают люди при эвакуации, получат и граждане с ВОТ
Напомним
Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллиона человек.