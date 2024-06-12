В Украине есть 4,6 млн ВПЛ и только 1,5 млн получают выплаты - Верещук

В настоящее время в Украине есть 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых только 1,5 млн получают выплаты от государства. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает УНН.

В Украине есть 4,6 млн человек, кто по справкам является ВПЛ и только 1,5 млн тех, кто получает выплаты. Есть такие люди, которые по доходам не получают выплаты, есть те, кому выплаты сократили - говорит Верещук.

Она также рассказала, что тем украинцам, которым удалось покинуть оккупированную территорию через Россию и третьи страны, при возвращении в Украину будут предоставлять статус ВПЛ.

Они будут иметь все преференции, как ВПЛ. Мы считаем, что наши внутренне перемещенные особенно, они получат выплаты, временное жилье и помощь с документами. То есть, все то, что получают люди при эвакуации, получат и граждане с ВОТ - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук

Напомним

Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллиона человек.