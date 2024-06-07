Чверть мільйона ВПО обрали для проживання Одещину - Кіпер

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Більше 240 тисяч внутрішньо переміщених українців вирішили жити в Одеській області, збільшивши її населення до більш ніж 2,5 мільйонів чоловік.

Станом на сьогодні на території Одещини проживає понад 2,5 млн людей. Кількість жителів продовжує зростати, зокрема, через повномасштабну війну. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Одеса - це місто зі своєю специфікою і своєю історією. Одеса завжди була українським містом, люди люблять саме українську Одесу.

У нас сьогодні зареєстровано 240 тис. ВПО. Є міста, є поселення і в тому числі - Одеса, Ізмаїл, де збільшилася кількість населення.

Так, до війни в Одеській області перебувало 2,5 млн населення, і на сьогодні кількість населення не зменшилася, а зросла. За рахунок ВПО", - розповів він.

Кіпер додав, що влада регіону надає всебічну підтримку жителям області.

"Ми готові приймати, допомагаємо і надаємо можливості людям, які втратили майже все в своїх рідних містах.

І бізнес переїжджає. Бачу зростання його кількості в сільськогосподарській сфері, в сфері обслуговування. Вони привозять свої ідеї, а ми це все компонуємо. І працюємо далі, аби розвивати наш регіон.

Основна частина ВПО до нас мігрувала з Херсону, Миколаєва. Також з Запоріжжя, Донеччини та Луганщини", - додав він.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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