Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  26177 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  56194 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113093 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113486 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102624 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  100143 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллионов человек.

Общество •   •  4567 просмотра
Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Сергей Гроза и Владимир Науменко, бенефициарные владельцы "Олимпекс Купе Интернешнл", предположительно незаконно экспортировали зерно, находящееся под залогом по кредиту американского инвестиционного фонда. А их сообщник Александр Дятлев стал новым директором компании.

Экономика •   •  4593 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT

Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне, прежде чем Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

политика •   •  4531 просмотра
Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT

Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.

Общество •   •  7744 просмотра
Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков

По состоянию на 8: 00 утра 7 июня, после того как польские фермеры сняли блокаду, было зарегистрировано 40 грузовиков для выезда из Украины через контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская".

Общество •   •  6019 просмотра
В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков

В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

На первом этаже пятиэтажного учебного корпуса Харьковского автомобильно-дорожного университета возник пожар на площади 400 квадратных метров, который был ликвидирован без каких-либо пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  7541 просмотра
В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

российская атака вызвала пожар на промышленном объекте в Киевской области, спасатели работают над ликвидацией пожара, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела. Информации о пострадавших не поступало.

Война •   •  12872 просмотра
Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ

НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс", пишут СМИ.

Криминал и ЧП •   •  11018 просмотра
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ

Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

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Экономика •   •  10919 просмотра
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

российские спецслужбы использовали в свою пользу недовольство польских фермеров.

Экономика •   •  42178 просмотра
Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб