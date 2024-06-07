Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер

По состоянию на сегодня на территории Одесской области проживает более 2,5 млн человек. Количество жителей продолжает расти, в частности, из-за полномасштабной войны. Об этом в интервью ТСН рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Одесса-это город со своей спецификой и своей историей. Одесса всегда была украинским городом, люди любят именно украинскую Одессу.

У нас сегодня зарегистрировано 240 тыс. ВПЛ. Есть города, есть поселения и в том числе - Одесса, Измаил, где увеличилось количество населения.

Так, до войны в Одесской области находилось 2,5 млн населения, и на сегодня количество населения не уменьшилось, а выросло. За счет ВПЛ", - рассказал он.

Кипер добавил, что власти региона оказывают всестороннюю поддержку жителям области.

"Мы готовы принимать, помогаем и предоставляем возможности людям, которые потеряли почти все в своих родных городах.

И бизнес переезжает. Вижу рост его количества в сельскохозяйственной сфере, в сфере обслуживания. Они привозят свои идеи, а мы это все компонуем. И работаем дальше, чтобы развивать наш регион.

Основная часть ВПЛ к нам мигрировала из Херсона, Николаева. Также из Запорожья, Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции