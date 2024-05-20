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Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с греческими дипломатами, чтобы обсудить помощь внутренне перемещенным лицам, сотрудничество полиции, восстановление энергетической инфраструктуры, а также готовность Греции принять на летнее оздоровление украинских детей, в том числе детей погибших военных и пожарных.
Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье
Оккупационной судье сообщено о подозрении за незаконную депортацию гражданина Украины из Крыма, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня
Индия будет участвовать во всех важных глобальных саммитах с целью продвижения повестки дня глобального мира, безопасности и развития, выражая обеспокоенность Глобального Юга и продвигая видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.
Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину
россияне накапливают и перебрасывают силы в направлении Сум, пытаясь оттянуть силы украинской армии из других районов.
Специи и лаваш: в ГОТ рассказали, какие позиции добавились в каталог продуктов питания для ВСУ
Около 30 новых позиций, таких как специи и лаваши, были добавлены в каталог продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, в то время как некоторые редко заказываемые продукты были изъяты.
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в авиакатастрофе на северо-западе Ирана, в результате чего вице-президент Мохаммад Мохбер принял власть в качестве исполняющего обязанности главы Ирана до новых выборов в течение 50 дней.
Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы
22-е заседание возглавляемой США коалиции в поддержку обороны Украины от российского вторжения открыл министр обороны США Ллойд Остин.
Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей
Офис Омбудсмена призывает страны Латинской Америки, в частности Аргентину, Чили и Уругвай, присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей, депортированных россией, и поддержать Украинскую формулу мира во время встреч на высоком уровне.
єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья
С начала 2024 года 4 000 украинских семей получили кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен на приобретение жилья по программе «еОселя», таким образом, общее количество семей, получивших кредиты на сумму более 16 миллиардов гривен с момента запуска программы, достигло 10 277.
Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода
За последние полгода количество русских во временно оккупированном Мариуполе выросло примерно на 7-8 тысяч, изменив этнический состав города.