Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился со специальным уполномоченным МИД Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом и Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом, передает УНН.

Детали

В ходе встречи Кипер проинформировал греческую делегацию о ситуации с безопасностью в Одесской области.

"Помощь ВПЛ, обмен опытом между полицейскими, восстановление энергетической инфраструктуры - в частности эти вопросы обсудили с господином Спиридоном Ламбридисом. Также Греция готова принять наших детей на летнее оздоровление, в частности речь идет о детях погибших военных, переселенцев и детей пожарных, которые помогали бороться с огнем в греческих лесах. Обсудили и возможную помощь греческой стороны в ремонте нашей Областной детской больницы", - рассказал он.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки России и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.