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Допомога ВПО, відновлення енергетичної інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Греції

Допомога ВПО, відновлення енергетичної інфраструктури: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Греції

Київ • УНН

 • 19736 перегляди

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з грецькими дипломатами, щоб обговорити допомогу внутрішньо переміщеним особам, співпрацю поліції, відновлення енергетичної інфраструктури, а також готовність Греції прийняти на літнє оздоровлення українських дітей, у тому числі дітей загиблих військових та пожежників.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся із спеціальним уповноваженим МЗС Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом та Генеральним консулом Грецької Республіки в Одесі Дімітріосом Дохтсісом, передає УНН.

Деталі

У ході зустрічі Кіпер поінформував грецьку делегацію щодо безпекової ситуації на Одещині.

"Допомога ВПО, обмін досвідом між поліцейськими, відновлення енергетичної інфраструктури - зокрема ці питання обговорили з паном Спиридоном Ламбрідісом. Також Греція готова прийняти наших дітей на літнє оздоровлення, зокрема йдеться про дітей загиблих військових, переселенців та діток пожежних, які допомагали боротися із вогнем у грецьких лісах. Обговорили і можливу допомогу грецької сторони в ремонті нашої Обласної дитячої лікарні", - розповів він.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.  Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Лілія Подоляк

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