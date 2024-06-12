В Україні є 4,6 млн ВПО і лише 1,5 млн отримують виплати - Верещук

На цей час в Україні є 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких лише 1,5 млн отримують виплати від держави. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає УНН.

В Україні є 4,6 млн осіб, хто за довідками є ВПО і лише 1,5 млн тих, хто отримує виплати. Є такі люди, які за доходами не отримують виплати, є ті, кому виплати скоротили

Вона також розповіла, що тим українцям, яким вдалось покинути окуповану територію через росію та треті країни, при поверненні до України надаватимуть статус ВПО.

Вони матимуть усі преференції, як ВПО. Ми вважаємо, що наші внутрішньо переміщені особо, вони отримають виплати, тимчасове житло та допомогу з документами. Тобто, все те, що отримують люди при евакуації, отримають і громадяни з ТОТ