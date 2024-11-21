ukenru
Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
09:50 • 55068 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
08:36 • 101490 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 115832 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 124427 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 162030 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 162608 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 118659 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 160801 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 168051 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125896 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 128076 просмотра
Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

 • 110128 просмотра
Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

 • 112817 просмотра
Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

 • 108620 просмотра
Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

 • 115656 просмотра
В Днепре произошли взрывы

В Днепре произошли взрывы

 • 114299 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

08:08 • 105973 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 162043 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 135269 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 162616 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 160807 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 13940 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 51510 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

08:28 • 64317 просмотра
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 101409 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 100936 просмотра
Актуальное
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Киев  •  УНН

 • 54659 просмотра

Read in English

АРМА и «Ощадбанк» провели встречу по конкурсу на управление ТРЦ «Гулливер», но консенсуса не достигли. Банк может потерять миллиарды из-за прекращения выплат по кредиту, если ТРЦ передадут в управление.

На встрече с представителями Агентства по розыску и менеджменту активов относительно конкурса на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер" "Ощадбанк" отметил необходимость соблюдения государственной позиции, а не только в формальном выполнении решений судов. Представители АРМА пообещали пересмотреть нормативно-правовые акты на предмет возможности включать в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил заместитель председателя правления банка, ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин по результатам встречи.

Детали

Представители АРМА 13 ноября под давлением СМИ и общественности все же решили встретиться с представителем "Ощадбанка" и обсудить вопрос обеспечения интересов государственного банка в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер", здание которого является залогом по ипотечному кредиту. Однако, как сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, к консенсусу на совещании прийти не удалось и стороны договорились "продолжить взаимодействие".

Арсен Милютин сообщил, что на встрече каждая из сторон объяснила свою позицию по кейсу "Гулливера". Он, как представитель "Ощадбанка", на встрече не требовал внести изменения в тендерную документацию по конкурсу, однако отметил "крайне негативную финансовую ситуацию" по кредиту, если он не будет обслуживаться в результате передачи ТРЦ в управление постороннему лицу. 

Это существенное нарушение прав кредиторов, о чем, в частности, отмечалось и на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам инвестирования. Такое же мнение высказывают и независимые директора в наблюдательном совете "Ощадбанка

- отметил Милютин. 

Он пояснил, что по законодательству, которое регулирует деятельность АРМА, все доходы от осуществляемого АРМА управления активами перечисляются в государственный бюджет. 

"Формула следующая: полученные доходы от управления конкретным объектом направляются на покрытие расходов на управление объектом и выплаты управляющему, а остальные - в государственный бюджет. Иными словами, кредиторы не будут получать средства в счет погашения задолженности по кредиту от осуществляемого АРМА управления активом. Такой трактовки закона придерживались и представители АРМА во время встречи", - рассказал заместитель председателя правления банка.

Однако, по мнению "Ощадбанка", государственная позиция в этой ситуации должна заключаться в "обеспечении позитивного инвестиционного климата, защите интересов кредиторов и соблюдении фискальных интересов, а не только в формальном выполнении решений судов"

Однако нынешнее развитие ситуации предполагает совсем другое: денежный поток не будет направлен ни кредиторам, имеющим на него все права, ни на погашение налогового долга, в котором собственно и обвиняют должника банков. Кстати, насколько нам известно, сумма потенциального налогового интереса примерно в 133 раза меньше суммы требований кредиторов. Какую же сумму получит государственный бюджет от управления "вещественным доказательством" (ведь так квалифицирован "Гулливер" в постановлении суда) - мы все увидим по результатам деятельности управляющего. Наконец, интерес консорциума государственных банков заключается в том, чтобы в расходы на управление объектом были включены выплаты государственным банкам в объеме, не меньшем, чем предполагалось финансовыми моделями к этому объекту

- объяснил Милютин.

По его словам, по результатам встречи представители АРМА пообещали еще раз детально исследовать соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включать в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. 

"Если такой возможности не будет, то, как мы озвучивали ранее, у "Ощадбанка" и другого сокредитора - "Укрэксимбанка" остается право в соответствии с законодательством об ипотеке удовлетворить свои требования за счет предмета ипотеки ("Гулливер") преимущественно перед другими кредиторами должника, включая внешних управляющих. Право управления при этом будет подлежать прекращению как право, имеющее более низкий приоритет. Также у банков остается право осуществить продажу права требования по кредиту и договорам обеспечения", - добавил представитель банка.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать ипотечный кредит

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управителю".

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
oshchadbankОщадбанк
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина