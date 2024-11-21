"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

На встрече с представителями Агентства по розыску и менеджменту активов относительно конкурса на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер" "Ощадбанк" отметил необходимость соблюдения государственной позиции, а не только в формальном выполнении решений судов. Представители АРМА пообещали пересмотреть нормативно-правовые акты на предмет возможности включать в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил заместитель председателя правления банка, ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин по результатам встречи.

Детали

Представители АРМА 13 ноября под давлением СМИ и общественности все же решили встретиться с представителем "Ощадбанка" и обсудить вопрос обеспечения интересов государственного банка в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер", здание которого является залогом по ипотечному кредиту. Однако, как сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, к консенсусу на совещании прийти не удалось и стороны договорились "продолжить взаимодействие".

Арсен Милютин сообщил, что на встрече каждая из сторон объяснила свою позицию по кейсу "Гулливера". Он, как представитель "Ощадбанка", на встрече не требовал внести изменения в тендерную документацию по конкурсу, однако отметил "крайне негативную финансовую ситуацию" по кредиту, если он не будет обслуживаться в результате передачи ТРЦ в управление постороннему лицу.

Это существенное нарушение прав кредиторов, о чем, в частности, отмечалось и на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам инвестирования. Такое же мнение высказывают и независимые директора в наблюдательном совете "Ощадбанка - отметил Милютин.

Он пояснил, что по законодательству, которое регулирует деятельность АРМА, все доходы от осуществляемого АРМА управления активами перечисляются в государственный бюджет.

"Формула следующая: полученные доходы от управления конкретным объектом направляются на покрытие расходов на управление объектом и выплаты управляющему, а остальные - в государственный бюджет. Иными словами, кредиторы не будут получать средства в счет погашения задолженности по кредиту от осуществляемого АРМА управления активом. Такой трактовки закона придерживались и представители АРМА во время встречи", - рассказал заместитель председателя правления банка.

Однако, по мнению "Ощадбанка", государственная позиция в этой ситуации должна заключаться в "обеспечении позитивного инвестиционного климата, защите интересов кредиторов и соблюдении фискальных интересов, а не только в формальном выполнении решений судов".

Однако нынешнее развитие ситуации предполагает совсем другое: денежный поток не будет направлен ни кредиторам, имеющим на него все права, ни на погашение налогового долга, в котором собственно и обвиняют должника банков. Кстати, насколько нам известно, сумма потенциального налогового интереса примерно в 133 раза меньше суммы требований кредиторов. Какую же сумму получит государственный бюджет от управления "вещественным доказательством" (ведь так квалифицирован "Гулливер" в постановлении суда) - мы все увидим по результатам деятельности управляющего. Наконец, интерес консорциума государственных банков заключается в том, чтобы в расходы на управление объектом были включены выплаты государственным банкам в объеме, не меньшем, чем предполагалось финансовыми моделями к этому объекту - объяснил Милютин.

По его словам, по результатам встречи представители АРМА пообещали еще раз детально исследовать соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включать в расходы на управление платежи банкам-кредиторам.

"Если такой возможности не будет, то, как мы озвучивали ранее, у "Ощадбанка" и другого сокредитора - "Укрэксимбанка" остается право в соответствии с законодательством об ипотеке удовлетворить свои требования за счет предмета ипотеки ("Гулливер") преимущественно перед другими кредиторами должника, включая внешних управляющих. Право управления при этом будет подлежать прекращению как право, имеющее более низкий приоритет. Также у банков остается право осуществить продажу права требования по кредиту и договорам обеспечения", - добавил представитель банка.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать ипотечный кредит.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управителю".

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным.