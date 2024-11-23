Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец - символ британской монархии - признан самым дорогим домом в мире, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Букингемский дворец, официальная резиденция короля Чарльза III в Лондоне, признан самым дорогим зданием в мире с приблизительной стоимостью 4,9 миллиарда долларов.

Этот дворец трудно назвать обычным жильем, ведь в нем насчитывается 775 комнат, и каждый год он принимает около 50 000 гостей на официальных мероприятиях, таких как приемы, ужины и государственные банкеты, о чем указано на сайте королевской семьи.

Кроме того, дворец ежегодно посещают сотни тысяч туристов. По данным Statista, в 2023-2024 годах Букингемский дворец привлек около 530 000 туристов. Посетители не только любуются величественной архитектурой, но и наблюдают за знаменитой церемонией смены караула.

Для тех, кто желает увидеть дворец изнутри, доступны экскурсии по государственным залам летом, а также в определенные даты зимой и весной.

С 1837 года Букингемский дворец является официальной лондонской резиденцией суверенов Соединенного Королевства, согласно сайту королевской семьи.

Среди 775 комнат, расположенных в Букингемском дворце, есть 19 государственных комнат, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат, согласно сайту королевской семьи.

Королевский дворец полон захватывающих дух мест, среди которых Белая гостиная, Тронный зал, Бальный зал и 47-метровая Картинная галерея, наполненная произведениями искусства.

Большой лестницей и 39-гектарным дворцовым садом также можно насладиться.

Балкон королевского дворца - это место, где поколения королевских особ выходили на публику.

Напомним

Король Великобритании Чарльз III решил прекратить поддерживать финансово своего младшего брата герцога Йоркского после того, как принц Эндрю отказался переехать из роскошной королевской резиденции Royal Lodge.