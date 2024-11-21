Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

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В Броварах коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за первого снегопада. Задействовано более 40 единиц спецтехники и 3 тысячи тонн песчано-соляной смеси для обработки дорог.

Ситуация в Броварах контролируемая, коммунальщики работают над очисткой дорог, тротуаров и придомовых территорий. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко.

В связи с ухудшением погодных условий, в частности со снегопадом, все коммунальные службы Броваров работают в усиленном режиме. Уже утром на улицы города выведено снегоочистительную технику, которая занимается очисткой дорог, тротуаров и придомовых территорий. Работы ведутся непрерывно, чтобы обеспечить безопасность движения как для пешеходов, так и для транспорта

- отметил Игорь Сапожко.

По его словам, особое внимание уделяется подъездам к учебным заведениям, больницам и другим социально значимым объектам. Также проводится обработку дорог противогололедными средствами для предотвращения аварийных ситуаций.

В целом, по словам мэра в этом году к снегопадам и гололеду были подготовлены более 40 единиц техники.  Это, в частности, 14 комбинированных дорожных машин для расчистки снега и 11 единиц тракторной техники, для загрузки песчано-соляной смеси. Также готово 3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и закуплено 400 тонн соли для обработки дорог и тротуаров.

Ситуация в городе полностью контролируется, и я уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для каждого жителя Броваров. Хочу поблагодарить коммунальщиков за их оперативность, слаженную работу и готовность работать в сложных погодных условиях. Также призываю жителей быть внимательными на дорогах, осторожно двигаться, а по возможности избегать поездок на собственном транспорте в период интенсивного снегопада

- добавил Игорь Сапожко.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
brovariБровары