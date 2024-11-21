Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз КНИИСЭ Александр Рувин показал представителям дипломатических миссий пяти скандинавских государств иностранные компоненты, которые изготавливаются в их странах и используются россией в оружии против Украины. Это будет побуждать международное сообщество к введению более жестких санкций против россии. Об этом рассказали в эксклюзивном комментарии УНН в КНИИСЭ.

Рабочая встреча директора Института Александра Рувина с представителями министерств иностранных дел Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции состоялась в Институте 20 ноября. КНИИСЭ в частности лично посетили посол Исландии Фридрик Йонссон и посол Финляндии Тарья Фернандез.

Во время визита, дипломатам рассказали об исследовании российского оружия, которое используется против Украины, изучение иностранных комплектующих в дронах и ракетах, а также анализ материалов - металлов из корпусов ракет и веществ из боевых частей.

Международное сотрудничество имеет чрезвычайно важное значение в условиях войны. Во время встречи наши партнеры смогли воочию увидеть составляющие в российских дронах и ракетах, которые были изготовлены в их странах, и убедиться в необходимости усиления контроля за этим направлением и усиления санкционного давления в отношении россии. Ни один тип ракет, которые российские военные применяют против нас, гражданского населения и инфраструктуры Украины, не обходится без импортных компонентов в навигационных блоках, системах управления полетом, питания и т.д