Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
Киев • УНН
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах, отметили в КНИИСЭ.
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз КНИИСЭ Александр Рувин показал представителям дипломатических миссий пяти скандинавских государств иностранные компоненты, которые изготавливаются в их странах и используются россией в оружии против Украины. Это будет побуждать международное сообщество к введению более жестких санкций против россии. Об этом рассказали в эксклюзивном комментарии УНН в КНИИСЭ.
Рабочая встреча директора Института Александра Рувина с представителями министерств иностранных дел Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции состоялась в Институте 20 ноября. КНИИСЭ в частности лично посетили посол Исландии Фридрик Йонссон и посол Финляндии Тарья Фернандез.
Во время визита, дипломатам рассказали об исследовании российского оружия, которое используется против Украины, изучение иностранных комплектующих в дронах и ракетах, а также анализ материалов - металлов из корпусов ракет и веществ из боевых частей.
Международное сотрудничество имеет чрезвычайно важное значение в условиях войны. Во время встречи наши партнеры смогли воочию увидеть составляющие в российских дронах и ракетах, которые были изготовлены в их странах, и убедиться в необходимости усиления контроля за этим направлением и усиления санкционного давления в отношении россии. Ни один тип ракет, которые российские военные применяют против нас, гражданского населения и инфраструктуры Украины, не обходится без импортных компонентов в навигационных блоках, системах управления полетом, питания и т.д
Он добавил, что КНИИСЭ открыто делится опытом и научными достижениями, ведь каждое исследование направлено на установление справедливости.
"Надеемся, что работа КНИИСЭ есть и будет еще более весомым вкладом в расследование преступлений против человечности. Мы благодарны международным партнерам за поддержку и одновременно призываем ее усиливать", - подчеркнул Александр Рувин.
В КНИИСЭ добавили, что рабочая встреча стала очередным шагом в укреплении сотрудничества между Украиной и странами Скандинавии в сфере экспертной деятельности и международного правосудия.
Добавим
россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.
Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.