"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина резко раскритиковала предложение главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева об обязательном приобретении ОВГЗ работающими украинцами, назвав это манипуляцией. Она подчеркнула, что значительная часть средств, привлеченных через военные облигации, не направляется на оборонный сектор, а контроль за расходами бюджета остается недостаточным. В эксклюзивном комментарии УНН она отметила, что это попытка «прощупать» отношение общества к дальнейшему финансовому давлению.

Контекст

Под предлогом необходимости увеличения финансирования армии председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который неоднократно был инициатором повышения налогов в Украине, предложил обязать работающих украинцев покупать ОВГЗ на 7% от зарплаты. Эксперты критикуют инициативу из-за дополнительной нагрузки на население и возможных негативных последствий для экономики.

Здесь очень опасная ситуация, и вряд ли кто-то поверит и пойдет на принятие такого закона - это вообще выстрел себе в голову будет у «Слуг народа», если они пойдут на такой шаг. На сегодня, после разбазаривания денег, пусть не пробуют даже открывать эту тему, потому что их забьют просто ногами - возмутилась Южанина.

Она отметила, что идея обязательства работающих украинцев покупать ОВГЗ на 7% от зарплаты, а полученные средства направлять на нужды ВСУ - это манипуляция Гетманцева. Ведь, по словам Южаниной, не все средства, которые государственный бюджет сейчас получает от продажи этих облигаций, идут на обеспечение армии.

В частности, по ее данным, за 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 1,36 трлн грн (36,8 млрд долларов США) в эквиваленте.

Однако, по словам члена налогового комитета Рады, не все собственные поступления направлены на ВСУ. «Мы сначала считали от 100 млрд грн и более «гуляющих» денег в доходной части, которые можно было бы направить. Что-то министр финансов объяснял, но мы так и не поняли, почему не все налоги, не все заимствования внутренние через военные ОВГЗ направляются на оборонный сектор. Объяснения так и не услышали», - отметила Южанина.

В то же время, по ее словам, использование Гетманцевым Израиля, как примера по привлечению инвестиций граждан в ОВГЗ во время войны не корректно по отношению к Украине. Ведь главный принцип израильской власти - рациональное расходование бюджетных средств. То есть у них жесткий контроль за расходами бюджета и для победы все возможные средства направлялись именно на финансирование сектора безопасности и обороны. Что, по мнению Южаниной, должна делать и Украина.

Нардеп отметила, что идея Гетманцева об обязательстве украинцев покупать ОВГЗ это прощупывание почвы.

«Я думаю, что это вообще нереальный подход. Я думаю, что это прощупывание, зондирование отношения к этому украинцев. И, к сожалению, такие манипулятивные опросы, которые проводились и дают козыри в руки сторонников жесткого отношения к населению, меня очень удивляют. Потому что когда спрашивают у людей, согласны ли вы с тем, чтобы поднять военный сбор с 1,5 до 5% - ну конечно что морально люди, которые страдают от войны, не могут сказать, что я против. Потому что люди считают, что должны отдать почти все, чтобы обеспечить оборону. Но мало кто понимает и верит даже в то, что из бюджета разворовываются значительные ресурсы... Итак, очевидно, что кому-то показалось, что это не предел. То, что можно дальше двигаться. И еще искать большой размер денег у людей», - отметила Южанина.

Добавим

Ранее специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба в интервью УНН отметил, дополнительные расходы в виде обязательной покупки ОВГЗ могут создать дополнительное финансовое бремя для населения, особенно для малообеспеченных граждан и предпринимателей, и призвал рассмотреть альтернативные пути финансирования государственных нужд. Лаба предложил сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и долгами по налогам, вместо введения новых обязательных расходов для граждан.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также резко раскритиковал идею Гетманцева о введении обязательной покупки ОВГЗ работающим населением. По мнению финансового аналитика, введение такого обязательства приведет к тому, что количество граждан Украины, которые выезжают из страны, будет увеличиваться.

«Очередная идея Гетманцева (ученика Владимира Сивковича) принуждать украинцев покупать ОВГЗ на 7% от доходов указывает на то, что у Даниила либо острое психическое расстройство с навязчивой идеей откусить что-то от доходов украинцев, либо четкое задание из Центра от ФСБ и Ко постоянно смущать украинцев новыми идеями, косвенно агитируя экономически активных граждан покидать Украину», - написал Шапран на своей странице в Facebook.

По его словам, принудительное обязательство покупать облигации внутреннего государственного займа на вторичном рынке может привести к ряду негативных последствий для экономики Украины. Насыщение рынка облигациями, приобретенными населением под давлением, неизбежно приведет к росту доходности ОВГЗ на вторичном рынке, ведь многие граждане будут пытаться избавиться от этих активов. Это, в свою очередь, заставит Министерство финансов повышать процентные ставки для новых выпусков облигаций на первичном рынке, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга и станет дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет.

Кроме того, предложение Гетманцева, по мнению Шапрана, не учитывает высокие затраты на администрирование и открытие счетов в ценных бумагах, что является непростой задачей для банковской системы. В частности, стоимость открытия и обслуживания счетов для операций с ОВГЗ может превысить доходность от таких инвестиций для граждан со средними доходами.

Финансовый аналитик также считает, что такая инициатива также фактически будет стимулировать переход к теневым зарплатам и минимизацию официальных выплат, ведь обязательный процент доходов на ОВГЗ можно воспринимать как дополнительный налог.

«Украина - страна с рыночной экономикой, и такое принуждение трудно назвать рыночным. Руководители должны собственным примером доказывать выгодность операций. Из годовой декларации господина Гетманцева не видно, что он или члены его семей являются покупателями ОВГЗ. Наоборот, я вижу много валютных депозитов и валютной наличности. Поэтому странно слышать от него размышления о принудительных ОВГЗ, тем более такие размышления указывают на то, что он понятия не имеет, как работает в Украине рынок ОВГЗ. А ему, как председателю финансового комитета ВРУ, стоило бы это знать, хотя бы в конце его каденции», - добавил Шапран.

Он призвал Президента Украины и Председателя Верховной Рады немедленно отстранить Гетманцева от должности председателя налогового комитета Рады и «отправить его на принудительную психиатрическую экспертизу».

«Народ должен все же узнать: Гетманцев - это просто дурак без экономического образования, которого некому остановить, или предатель, который подбрасывает дрова в украинский экономический кризис. В любом случае профессиональное влияние Гетманцева на украинский финансовый сектор должно быть ликвидировано, желательно еще вчера», - отметил финансовый аналитик.