Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Невероятные путешествия во времени, спасение человечества, проверка настоящих чувств, захватывающие и опасные приключения, все это и гораздо больше для ценителей фантастического кино. УНН предлагает подборку приключенческих фильмов которые можно посмотреть на выходных.

Машина времени (The Time Machine) 2002 - в основу фантастического фильма "Машина времени" положен популярный одноименный роман Герберта Уэллса. Возлюбленная главного героя ленты, молодого профессора Александра Хартдеген трагически погибает. Смерть Эммы производит глубокое впечатление на талантливого ученого и он решает сделать все возможное, чтобы повернуть время вспять и спасти девушку. Александру с горечью предстоит узнать о том, что прошлое изменить невозможно. Проверяя свои теории с помощью машины времени, которую он собственноручно изобрел, Хартдеген попадает на 800 000 лет в будущее, где он обнаруживает, что человечество разделилось на охотников и тех, на которых охотились.

Жанр: Экшн, Приключения, Фантастика

Страна: США

Режиссер: Саймон Уэллс

Актеры: Гай Пирс, Марк Эдди, Филлида Ло, Сиенна Хиллори, Лаура Кирк, Джош Стемберг

Возлюбленный из будущего (About Time) 2013 - в свой двадцать первый день рождения, молодой и наивный парень Тим узнает семейную тайну - оказывается, что все мужчины в их семье могут путешествовать во времени. Парень решает использовать свои сверхспособности в личных интересах. Тем более, что для этого у него есть веский повод - первое свидание с любимой девушкой прошло не на уровне, и теперь у него есть возможность еще раз попробовать произвести первое впечатление на нее. Герой уверен, что любовь не всегда возникает моментально, с первого взгляда, а это значит, что у него есть все шансы понравиться своей возлюбленной. Он намерен перемещаться во времени и повторять их первое свидание до тех пор, пока чувства не станут взаимными. Но вскоре Тиму предстоит узнать о том, что не все события в его жизни можно исправить. И что каждое изменение имеет свои последствия...

Жанр: Комедия, Драмы, Фантастика, Фэнтези, Романтические

Страна: Великобритания

Режиссер: Ричард Кертис

Актеры: Домналл Глисон, Рэйчел МакАдамс, Билл Найи, Лидия Уилсон, Линдси Дункан, Ричард Кордери

Безопасность не гарантируется (Safety Not Guaranteed) 2012 - это остроумная комедия с необычной завязкой и забавным сюжетом. В Сиэтлской газете появляется странное объявление - якобы кто-то ищет компаньона для путешествий во времени. Он не гарантирует безопасность, но утверждает, что сам уже испытал этот способ. Почти любой человек сказал бы, что автор объявления - сумасшедший, но редактор газеты и трое молодых журналистов так не думают. Они отправляются к путешественнику во времени, чтобы провести журналистское расследование. В приморском городке папарацци быстро находят автора заметки - продавца супермаркета Кеннета. Остается лишь выяснить, кто он - любитель розыгрышей или изобретатель-самоучка, но в дело неожиданно вмешивается ФБР.

Жанр: Комедия, Драмы, Романтические

Страна: США

Режиссер: Колин Треворров

Актеры: Обрі Плаза, Лорен Карлос, Бейзіл Харріс, Мері Лінн Райскаб, Джейк Джонсон, Каран Соні

назначение (Predestination) 2014 - с целью предотвращения преступлений, был собран специальный отряд полицейских, путешествующих во времени, одним из которых и является главный герой картины. Он может не стесняясь гордиться собой и своими служебными достижениями. Нет преступника, способного убежать от него, даже в далеком прошлом. Находясь на" пике " профессиональной и личной славы, он внезапно теряет любовь коллег и начальников. Ведь появляется головоломка, которую не может разгадать даже он. А это чревато не одной глобальной катастрофой. Например такой, что со дня на день Нью-Йорк просто исчезнет с лица земли.

Жанр: Детективы, Драмы, Триллеры, Фантастика

Страна: Австралия

Режиссер: Майкл Спириг

Актеры: Питер Спириг, Итан Хоук, Сара Снук, Кристофер Кирби

Граница времени (Synchronic) 2019 - парамедики из Нового Орлеана Стив и Деннис сталкиваются с серией странных и безумных убийств. В мои обязанности входит выезд только на те случаи, где люди находятся на грани жизни и смерти. В последнее время герои фильма сталкивались с жертвами, рядом с которыми каждый раз находился примерно один и тот же пакетик с белым порошком. В конце концов Дэн и Стив решают найти человека, которому удалось вырваться из того мира после принятия наркотика. Оказывается, это не так просто сделать. В процессе расследования им удается узнать интересный факт: по полученной информации, люди, употреблявшие это вещество, мысленно перемещались на грани двух миров - именно в этот момент сердца их переставали биться.

Жанр: Драмы, Триллеры, Ужасы, Фантастика

Страна: США

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед