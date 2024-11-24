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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину более 1200 авиабомбами и дронами за неделю - Зеленский

рф атаковала Украину более 1200 авиабомбами и дронами за неделю - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5627 просмотра

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За неделю россия выпустила по Украине более 800 авиабомб, 460 дронов и 20 ракет различных типов. Президент подчеркнул необходимость усиления ПВО и ведет переговоры с партнерами.

Армия рф в течение недели выпустила по Украине более 800 авиабомб, 460 дронов и 20 ракет, сообщил Президент Владимир Зеленский в воскресенье, передает УНН.

Сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти ежедневно по всей Украине. Только этой ночью нашим силам ПВО удалось сбить около 50 ударных дронов. В течение недели россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов против Украины и наших людей

- написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что Украина не является полигоном для испытания оружия. "Украина - суверенное и независимое государство. Но россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", - указал Президент.

Он в очередной раз отметил, что Украине нужно больше ПВО, и сейчас Киев, по его словам, работает над этим с партнерами.

Напомним

22 ноября Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже проводит встречи с партнерами по новым системам противовоздушной обороны, которые способны будут  защитить украинцев "от новых рисков".

Воздушные Силы: в небе над Украиной сбили 50 из 73 беспилотников24 нояб. 2024, 07:22 • 10596 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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