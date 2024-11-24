Воздушные Силы: в небе над Украиной сбили 50 из 73 беспилотников
Киев • УНН
Противовоздушная оборона Украины уничтожила 50 из 73 вражеских дронов в ночь на 24 ноября. Атака осуществлялась с территории рф, боевые действия продолжаются с 4 БПЛА, остающимися в воздухе.
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 24 ноября уничтожили 50 из 73 дронов, выпущенных армией рф, говорится в сводке ВС ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, ночью 24 ноября, с 00:30 оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Орла и брянской области.
В общем выявлено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БпЛА.
К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях
19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
В воздухе - 4 вражеских БпЛА, боевая работа продолжается, добавили в ПС ВСУ.
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