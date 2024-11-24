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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы: в небе над Украиной сбили 50 из 73 беспилотников

Воздушные Силы: в небе над Украиной сбили 50 из 73 беспилотников

Киев  •  УНН

 • 5652 просмотра

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Противовоздушная оборона Украины уничтожила 50 из 73 вражеских дронов в ночь на 24 ноября. Атака осуществлялась с территории рф, боевые действия продолжаются с 4 БПЛА, остающимися в воздухе.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 24 ноября уничтожили 50 из 73 дронов, выпущенных армией рф, говорится в сводке ВС ВСУ, передает УНН

Детали

Как сообщается, ночью 24 ноября, с 00:30 оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Орла и брянской области.

В общем выявлено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БпЛА.

К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях

- рассказали в ПС ВСУ.

19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

В воздухе - 4 вражеских БпЛА, боевая работа продолжается, добавили в ПС ВСУ.

Еще более 1000 оккупантов, 4 танка и 5 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага24 нояб. 2024, 06:08 • 11874 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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