Воздушные Силы: в небе над Украиной сбили 50 из 73 беспилотников

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 24 ноября уничтожили 50 из 73 дронов, выпущенных армией рф, говорится в сводке ВС ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ночью 24 ноября, с 00:30 оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Орла и брянской области.

В общем выявлено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БпЛА.

К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях - рассказали в ПС ВСУ.

19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

В воздухе - 4 вражеских БпЛА, боевая работа продолжается, добавили в ПС ВСУ.

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