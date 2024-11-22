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Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Киев  •  УНН

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Как АРМА передает активы в управление.

Руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума постоянно подчеркивает необходимость наполнения государственного бюджета от передачи в управление или реализации активов. Однако, несмотря на громкие заявления, реальные результаты работы АРМА отличаются от заявленных: сомнительные процедуры отбора управляющих, низкая прозрачность и непонятные решения могут свидетельствовать о серьезных системных проблемах, пишет УНН.

Детали

Основная функция АРМА заключается в организации осуществления мероприятий, связанных с проведением оценки, ведением учета и управлением активами. Последнее предусмотрено путем передачи активов управляющему, которого выберут на конкурсе на платформе Prozorro (Прозорро). Еще есть вариант, что управляющего может определить Кабинет министров, но это только для незначительного количества активов из специального перечня.

Согласно информации, доступной на официальном сайте АРМА, за время каденции Елены Думы не заключено ни одного договора управления активами с юридическим лицом или ФЛП, отобранных на основании конкурсного отбора управляющего, проведенного на Prozorro (Прозорро).

В то же время из анализа закупок услуг по управлению на Prozorro (Прозорро) усматривается, что Агентство с 27 октября 2023 года (момент объявления первого конкурса на управляющего при руководстве Думы) заключило целых семь договоров на управление активами, и даже не обнародовало указанную информацию на официальном сайте в разделе "Управляющие активами". Интересно, почему? Возможно, стесняются колоссальных успехов от управления по этим семи договорам.

Среди объектов, которые передали в управление по договорам - сухогрузное судно "EMMAKRIS III", 434 железнодорожных вагона, нежилые помещения в Киеве, три объекта недвижимого имущества во Львове, а также корпоративные права Овручского щебеночного завода.

Особого внимания заслуживает передача 100% корпоративных прав и активов Овручского щебеночного завода. Заявленная стоимость этого имущества превышает 340 миллионов гривен, однако гарантированный платеж от управляющего составляет лишь 47 753 грн в месяц. Управляющим стала компания ООО "Тамерлан-1", которая имеет уставный капитал всего 1300 гривен.

Анализ тендерной документации вызывает серьезные вопросы:

- Отсутствие требований к опыту управления подобными активами - в управление передали 100% корпоративных прав и недвижимое и движимое имущество общим количеством 355 единиц, в том числе очень специфическое оборудование, а именно карьерные самосвалы, бульдозеры, карьерные погрузчики, специфическая карьерная техника и многое другое. Работа на таком оборудовании в соответствии с требованиями действующего законодательства требует специальных навыков и получения разрешительных документов индивидуально на определенного работника, то есть не каждый имеет право управлять карьерным самосвалом. При этом в тендерной документации вообще не предусмотрено требование о наличии у участника какого-либо опыта работы на таком оборудовании.

- Минимальные кадровые требования - требуется всего три работника, один из которых должен иметь техническое образование.

- Отсутствие материально-технической базы для работы с карьерным оборудованием.

По данным Опендатабот, в 2023 году в ООО "Тамерлан-1" был только один работник, все остальные работники приняты на работу во время конкурса. Также в компании, уже во время конкурса, сменился руководитель. Кроме того, в день объявления конкурса компания имела КВЭД, связанный с монтажом систем водоснабжения, но впоследствии изменила его на разработку карьеров. Это позволило формально соответствовать требованиям конкурса, хотя фактического опыта в сфере добычи полезных ископаемых компания не имела.

Одной из важнейших составляющих работы АРМА является платформа Prozorro (Прозорро), которая призвана обеспечивать открытость и честность отбора управляющих. Однако описанные случаи свидетельствуют, что система работает как ширма для потенциальных махинаций. Так, из собственных источников УНН стало известно, что как минимум по трем закупкам не подписаны акты приема-передачи, что затрудняет контроль за выполнением условий.

АРМА играет ключевую роль в сохранении арестованного имущества, однако непрозрачность в деятельности агентства вредит как его репутации, так и государственному бюджету.

Ранее УНН анализировал три громкие закупки АРМА, к которым возникает очень много вопросов. Подробнее читайте по ссылке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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