Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Утверждение Владимиром Путиным обновленных принципов ядерной стратегии России вызвало оживленную дискуссию среди экспертов и политиков во всем мире. В документе говорится о расширении условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Это касается как ядерного, так и неядерного нападения, если оно угрожает суверенитету или территориальной целостности России или ее союзников. Кроме того, агрессия любого государства-члена военной коалиции против России будет расцениваться как нападение всей коалиции.

На этом фоне звучат разные мнения аналитиков. Одни считают эти заявления попыткой политического давления, другие обращают внимание на потенциальные риски.

Обновление доктрины произошло на фоне сообщений о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. На это Москва неоднократно реагировала жесткими заявлениями, подчеркивая, что такие действия могут быть расценены как прямое участие стран НАТО в конфликте в Украине.

Ранее Путин сделал заявление о том, что разрешения Вашингтона на такие удары фактически будут означать втягивание НАТО в военные действия.

Правительство США рассматривает изменения в российской ядерной стратегии как сигнал к потенциальному расширению зон конфликта. Вашингтон осуждает эти заявления, подчеркивая, что Россия повышает риски глобального ядерного кризиса. Параллельно, США продолжают оказывать военную поддержку Украине, включая передачу современного оружия.

Эксперты в комментарии УНН оценили уровень и вероятность ядерной угрозы

Тарас Загородний, политолог, отмечает, что реальная вероятность применения ядерного оружия Россией пока выглядит низкой:

"Если бы россияне были уверены, что тактическое ядерное оружие решит их проблемы в Украине, они давно бы его применили. Но категорически против этого выступают все ядерные державы, включая Китай"

По словам Загороднего, даже если Путин прибегнет к такому шагу, Россия рискует столкнуться с конвенционным ответом НАТО. Такой сценарий неоднократно обсуждался западными военными, в частности бывшим командующим армией США в Европе Беном Ходжесом.

"То, что они пишут в доктринах - это больше просто разговоры, чем реальность. Украина уже раз 20 нарушила их доктрину предыдущую".

Однако политолог признает, что риск применения ядерного оружия нельзя полностью исключать из-за непредсказуемости российского руководства.

Также Загородний рассказал, какие шаги должна предпринять Украина, чтобы обеспечить свои национальные интересы в условиях растущей ядерной напряженности.

"Требовать больше оружия от наших партнеров, в частности систем, которые могут перехватывать ракеты, например, таких, как у США, их элементы есть в Румынии и Польше".

Политолог также акцентирует на необходимости Украины напоминать о Будапештском меморандуме:

"США обещали Украине неприкосновенность территорий после того как . Этот документ действует, и о нем нужно постоянно напоминать. Они прекрасно это понимают, но, конечно, пытаются частично избежать выполнения своих обязательств. Ни одна страна не стремится чрезмерно напрягаться"

Эксперт добавил, что политики везде действуют по схожим принципам, а также напомнил, что в начале войны они даже не желали предоставлять ни технику, ни HIMARS, ни возможности наносить удары по территории России, но впоследствии изменили решение.

Тарас Семенюк, другой украинский политолог, считает, что нынешняя ядерная риторика является скорее инструментом психологического давления:

"Я не думаю, что мы можем говорить о приближении к ядерной войне. Ядерное оружие работает как оружие сдерживания, а не как средство нападения. Это фактически последний аргумент, который может использовать государство, чтобы остановить свое падение или предотвратить нападение. Мир скорее приближается к ядерному шантажу, чем к реальному использованию ядерного оружия. Хотя все может быть. Я не утверждаю этого на 100%, но всегда остается процент риска, что кто-то может не выдержать и применить как минимум тактическое ядерное оружие, которое может быть использовано на ближайшей территории. Пока сложно говорить о конкретной угрозе, но тот факт, что ядерная риторика появляется в информационном пространстве, является неоспоримым".

По словам политолога, такая риторика используется не только для достижения политических целей, но и для психологического давления: чтобы запугать общество, вызвать панику и сдержать европейские элиты. Особенно это действует в демократическом мире, где люди могут требовать от политиков избегать любых угроз.

Изменение доктрин очевидно. Например, в доктрине России указано, что ядерное оружие может быть применено в случае угрозы территориальной целостности страны или в случае нападения на ее территорию. Однако, согласно русской интерпретации, нападения происходят ежедневно-хотя бы в виде дронов. Поэтому сейчас речь идет не о реальном применении ядерного оружия, а о его использовании в качестве инструмента давления. Тем более, один из главных союзников рф — Китай — публично выступает против ее использования

Семенюк добавил, что самостоятельно Украина вряд ли сможет обеспечить защиту от ядерной угрозы. Мы можем рассчитывать только на коллективную безопасность-будь то в рамках НАТО или через международную поддержку систем ПВО.

Но даже лучшие системы, такие как Patriot или THAAD, не могут полностью защитить от ядерных боеголовок.

Однако в союзе с другими государствами обеспечить защиту вполне реально

Политолог также ответил, что означает модернизация ядерного оружия в других странах. Ведь в контексте растущей ядерной угрозы, вызванной как действиями России, так и Китая, США пересматривают свою ядерную стратегию. Как отмечает Ричард С. Джонсон, заместитель помощника министра обороны США, мир столкнулся с ситуацией, где несколько государств одновременно модернизируют свои арсеналы.

США уже предприняли шаги для усиления собственного ядерного потенциала. В частности, Министерство обороны США разрабатывает новую ядерную бомбу B61-13, которая станет частью обновленного арсенала. Кроме того, растет готовность ядерных подводных лодок.

"Модернизация ядерного арсенала - это обычная практика. Ядерное оружие, как и любая техника, имеет срок годности, поэтому его нужно обновлять. Это нормальный процесс, подобный замене масла в автомобиле. Его цель - поддержание боеспособности арсенала, а не подготовка к запуску. Делает ли это Россия, или Китай, или США - это лишь вопрос технического обслуживания, а не сигнал о реальной угрозе", - объясняет Тарас Семенюк.

Политолог Максим Яли обращает внимание на то, что мир действительно стал ближе к ядерной катастрофе.

"впервые в истории была использована, пусть и не межконтинентальная, но средней дальности баллистическая ракета, главная цель которой — нести ядерный заряд. Поэтому да, мир стал на шаг ближе к ядерной катастрофе. Особенно учитывая заявления Путина и его демонстрацию готовности пойти на такой шаг, если, с его точки зрения, он будет вынужден это сделать".

В то же время, эксперт подчеркивает, что эскалация является инициативой самого кремля. Запад отвечает на его действия, но в российском нарративе это выглядит как повышение ставок, на которые Путин вынужден реагировать.

"Если он решит использовать тактическое ядерное оружие, это будет против Украины, а не стран Запада. Ведь Запад - это или ядерные государства, как Великобритания или Франция, тем более они являются членами НАТО, которые под ядерным зонтиком США, потенциал которых позволяет полностью уничтожить Россию. Поэтому угроза касается прежде всего Украины".

Эксперт напомнил о случаях с 2022 года, когда Украина осуществляла успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. Тогда директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что угроза применения ядерного оружия Россией была "более чем реальной".

"Эти риски сохраняются и сегодня, однако в краткосрочной перспективе, до завершения президентских выборов в США и вступления Дональда Трампа в полномочия, Путин вряд ли пойдет на ядерный удар. Реальной военной угрозы поражения для России, к сожалению, пока нет, как мы оцениваем ситуацию на поле боя. А те дальнобойные ракеты, которые предоставляют Украине партнеры, в нынешних объемах не способны кардинально изменить статус-кво."

Главный урок для Украины - необходимость развития собственного оборонного потенциала.

"Следует полагаться на себя — это главный вывод из последних 10 лет российской агрессии. Наши партнеры, включая США и Великобританию, в 2014 году после оккупации Крыма не выполнили своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Более того, тогдашний президент США Барак Обама наложил вето на поставки летального оружия Украине. Уже тогда нужно было развивать собственный военно-промышленный комплекс, создавать баллистические ракеты, используя тот потенциал, который Украина унаследовала после распада Советского Союза."

Эксперт отмечает, что Россия нападает на тех, кто слабее. Украина имела бы возможность избежать вторжения, если бы кремль видел адекватный военный ответ.

"Если бы Россия понимала, что Украина способна ответить даже в пределах того, что мы показали в 2022 году, она бы не напала. Урок номер один в этом несправедливом мире: слабых бьют. Особенно в условиях распада мирового порядка, основанного на международном праве. Сейчас доминирует право силы."

Упадок международного права и распад мирового порядка, начавшийся после Карибского кризиса, создают новую реальность.

"После ядерного кризиса двадцатого века мир начал развивать международное право для предотвращения конфликтов. Но теперь этот порядок разрушается, и действует тот, кто силен. Тот и диктует правила. Поддержка партнеров важна, но, как мы видели в 2014 и 2022 годах, никто не будет рисковать собственной безопасностью ради Украины, особенно если речь идет о ядерной войне".

Украина должна учитывать эти реалии, развивать собственную оборонную промышленность и укреплять свою обороноспособность в сотрудничестве с партнерами.

Реакция Франции и Британии на ядерную доктрину

Франция не считает изменения в ядерной доктрине России, объявленные Владимиром Путиным, серьезной угрозой. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Это всего лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", - сказал он в эфире телеканала Cnews. Барро подчеркнул, что путин в течение последних двух с половиной лет регулярно использует ядерный шантаж, пытаясь вызвать беспокойство среди стран НАТО.

Министр также отметил, что изменения в российской ядерной доктрине не стали неожиданностью, поскольку об этом было заявлено ранее.

Барро повторил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру вернуться"к здравому смыслу".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на обновление ядерной доктрины России, подчеркнув, что это не повлияет на решение Лондона поддерживать Украину.

Стармер отметил, что риторика России является безответственной, но она не сможет остановить усилия Великобритании по помощи украинскому народу.

Кроме того, он обратил внимание на отсутствие Путина на саммите G20 уже третий год подряд, назвав его "автором собственного изгнания" из-за действий, которые изолировали Россию на международной арене.

Ответ Китая

Китай призвал страны сохранять спокойствие после обновления ядерной доктрины России. В Пекине подчеркнули, что для завершения войны России против Украины необходимо вести диалог и консультации.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что все стороны должны воздерживаться от обострения ситуации и совместно работать над снижением рисков через переговоры.

Он подчеркнул, что позиция Китая остается неизменной: Пекин выступает за деэскалацию и мирное решение конфликта. Линь Цзянь также добавил, что Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в этом процессе.

Почему Китай оказывает важное влияние на Россию?

Россия может воздержаться от использования ядерного оружия из-за нескольких факторов, связанных с позицией Китая:

· Геополитическое влияние Китая: Китай является одним из крупнейших стратегических партнеров России, и его поддержка важна для Москвы, особенно в условиях международной изоляции из-за войны в Украине.

· экономическая зависимость от Китая: Россия сильно зависит от Китая в сфере экономики, в частности в торговле энергоресурсами и финансовой сфере. Китай имеет возможность значительно усилить давление на Россию, ограничивая торговые отношения или изменяя условия сотрудничества, если москва нарушит основные принципы безопасности, такие как ядерная эскалация.

· риск глобальной эскалации: Китай, как ядерная держава, оказывает большое влияние на международную стабильность. Если Россия решит использовать ядерное оружие, это может привести к глобальной эскалации, в которую будет втянут Китай.

· китайская дипломатия: Китай может прибегнуть к дипломатическим каналам, чтобы отговорить Россию от использования ядерного оружия, призывая к деэскалации посредством переговоров.

В то же время Китай сохраняет значительные экономические связи с Европой и США, и ядерный конфликт может иметь непредсказуемые последствия для его экономики. Кроме того, не следует отвергать стратегические интересы в сохранении стабильности в Азе и мире в целом.