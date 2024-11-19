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Офис премьера Британии: новая российская ядерная доктрина - продукт развращенного правительства рф

Офис премьера Британии: новая российская ядерная доктрина - продукт развращенного правительства рф

Киев  •  УНН

 • 1945 просмотра

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Представитель британского премьера назвал новую ядерную доктрину рф "продуктом развращенного правительства". Великобритания подтвердила непоколебимость в поддержке Украины и призвала путина прекратить войну.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера назвал новую ядерную доктрину россии "продуктом развращенного российского правительства" и отметил непоколебимость поддержки Украины и защиты от незаконного вторжения. Об этом сообщает the Guardian, передает УНН.

"Справедливо было бы сказать, что это последний пример безответственности, которую мы видели от развращенного российского правительства. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и защите от незаконного вторжения, и мы всегда говорили, что защита Великобритании начинается в Украине. Мы четко понимаем, что владимир путин может закончить эту войну завтра. Он мог убрать свои войска, отбросить танки и прекратить натиск и ненужное кровопролитие как в Украине, так и в россии. Это вполне в его силах. Мы бы призвали его сделать это", - сказал спикер.

Напомним

россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина