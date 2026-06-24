США разрешили сборной Ирана прибыть в страну за два дня до следующего матча
Киев • УНН
Министерство внутренней безопасности США разрешило иранской футбольной команде въехать в страну за два дня до матча против Египта. Команда должна выехать после пятничного матча в Сиэтле.
Министерство внутренней безопасности США ослабило ограничения в отношении иранской сборной на Чемпионате мира по футболу, разрешив команде въехать в страну за два дня до следующего матча против Египта. Об этом сообщает Еuronews, передает УНН.
Детали
США ослабляют ограничения в отношении иранской сборной на Чемпионате мира по футболу, разрешив команде въехать в страну за два дня до следующего матча
Как отметил представитель министерства, команда все равно должна будет выехать после пятничного матча в Сиэтле. Федерация футбола Ирана подтвердила, что после сообщения об ослаблении ограничений команда в среду покинет свой базовый лагерь в Тихуане (Мексика) и отправится в Сиэтл.
Это было запланировано с нашей стороны. Мы намеревались проанализировать, как прошли первые два переезда, и если все прошло гладко, мы бы продлили срок пребывания на один дополнительный день с учетом более долгого времени в пути
Издание отмечает, что об изменении политики впервые сообщило американское СМИ NBC News. Это происходит на фоне переговоров представителей обеих стран о прекращении войны в Иране, которую США начали вместе с Израилем 28 февраля.
Иранская сборная жаловалась на ограничения на передвижение, наложенные на команду, и на трудности, с которыми она сталкивалась с момента начала войны. В марте Иран пытался перенести свои матчи группового этапа в Мексику, с которой у него налажены дипломатические отношения.
Просьба о переносе базового лагеря из Тусона (штат Аризона) в Тихуану была удовлетворена за две недели до прибытия команды. Нескольким представителям руководства команды и членам вспомогательного персонала было запрещено въезжать в США вместе с командой.
Что касается первых двух матчей, которые проходили недалеко от Лос-Анджелеса, команде не разрешили отправиться туда вплоть до предыдущего дня. Тренер сборной Ирана Амир Галенои неоднократно заявлял, что это ограничение ставит команду в невыгодное положение, особенно учитывая, что до воскресного матча, который должен был состояться во второй половине дня, у нее было менее 24 часов на пребывание на месте.
Кроме того, издание отмечает, что на данный момент неизвестно, будет ли будущему сопернику Ирана - Египту - также разрешено прибыть в Сиэтл на два дня раньше. После победы со счетом 3:1 над Новой Зеландией в Ванкувере в воскресенье Египет попросил о прямом перелете в Сиэтл.
ФИФА отклонила эту просьбу, сославшись на нехватку ресурсов безопасности для удовлетворения такого требования в последний момент. Египет вернулся в свой базовый лагерь в Спокане, штат Вашингтон, который находится в 45 минутах полета от Сиэтла.
Дополнение
После двух туров в группе G Иран занимает второе место. В первом поединке иранцы сыграли в результативную ничью с Новой Зеландией - 2:2, а второй поединок против Бельгии завершился нулевой ничьей.
Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира23.06.26, 23:02 • 2562 просмотра