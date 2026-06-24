США разрешили сборной Ирана прибыть в страну за два дня до следующего матча

Министерство внутренней безопасности США ослабило ограничения в отношении иранской сборной на Чемпионате мира по футболу, разрешив команде въехать в страну за два дня до следующего матча против Египта. Об этом сообщает Еuronews, передает УНН.

Детали

США ослабляют ограничения в отношении иранской сборной на Чемпионате мира по футболу, разрешив команде въехать в страну за два дня до следующего матча - пишет издание.

Как отметил представитель министерства, команда все равно должна будет выехать после пятничного матча в Сиэтле. Федерация футбола Ирана подтвердила, что после сообщения об ослаблении ограничений команда в среду покинет свой базовый лагерь в Тихуане (Мексика) и отправится в Сиэтл.

Это было запланировано с нашей стороны. Мы намеревались проанализировать, как прошли первые два переезда, и если все прошло гладко, мы бы продлили срок пребывания на один дополнительный день с учетом более долгого времени в пути - заявил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам ФИФА Эндрю Джулиани.

Издание отмечает, что об изменении политики впервые сообщило американское СМИ NBC News. Это происходит на фоне переговоров представителей обеих стран о прекращении войны в Иране, которую США начали вместе с Израилем 28 февраля.

Иранская сборная жаловалась на ограничения на передвижение, наложенные на команду, и на трудности, с которыми она сталкивалась с момента начала войны. В марте Иран пытался перенести свои матчи группового этапа в Мексику, с которой у него налажены дипломатические отношения.

Просьба о переносе базового лагеря из Тусона (штат Аризона) в Тихуану была удовлетворена за две недели до прибытия команды. Нескольким представителям руководства команды и членам вспомогательного персонала было запрещено въезжать в США вместе с командой.

Что касается первых двух матчей, которые проходили недалеко от Лос-Анджелеса, команде не разрешили отправиться туда вплоть до предыдущего дня. Тренер сборной Ирана Амир Галенои неоднократно заявлял, что это ограничение ставит команду в невыгодное положение, особенно учитывая, что до воскресного матча, который должен был состояться во второй половине дня, у нее было менее 24 часов на пребывание на месте.

Кроме того, издание отмечает, что на данный момент неизвестно, будет ли будущему сопернику Ирана - Египту - также разрешено прибыть в Сиэтл на два дня раньше. После победы со счетом 3:1 над Новой Зеландией в Ванкувере в воскресенье Египет попросил о прямом перелете в Сиэтл.

ФИФА отклонила эту просьбу, сославшись на нехватку ресурсов безопасности для удовлетворения такого требования в последний момент. Египет вернулся в свой базовый лагерь в Спокане, штат Вашингтон, который находится в 45 минутах полета от Сиэтла.

Дополнение

После двух туров в группе G Иран занимает второе место. В первом поединке иранцы сыграли в результативную ничью с Новой Зеландией - 2:2, а второй поединок против Бельгии завершился нулевой ничьей.

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