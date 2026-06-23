Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира
Киев • УНН
Криштиану Роналду забил в матче против Узбекистана на ЧМ-2026, став первым игроком с голами на шести мундиалях. Португалия разгромила соперника 5:0.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил историческое достижение на чемпионате мира-2026, став первым футболистом, забивавшим на шести разных мундиалях. Рекорд он оформил в матче против Узбекистана, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
41-летний нападающий открыл счет уже на шестой минуте встречи после передачи Жоау Канселу. Второй мяч Роналду забил на 39-й минуте после ассиста Бруну Фернандеша.
Португалия в итоге разгромила Узбекистан со счетом 5:0, а Роналду признали лучшим игроком матча.
Рекорд длится с чемпионата мира 2006 года
Роналду дебютировал на чемпионатах мира в 2006 году и с тех пор отмечался голами на турнирах 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.
В этом году он вместе с Лионелем Месси стал первым футболистом в истории, принявшим участие в шести чемпионатах мира. При этом только португалец смог забить на каждом из них.
Кроме того, Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории мундиалей. Старше остается только камерунец Роже Милла, который отметился на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет.
Благодаря дублю в матче с Узбекистаном Роналду довел свой счет до 10 голов на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории турнира, опередив Эусебиу, у которого было девять мячей.
Матч против Узбекистана также стал для Роналду 230-м в составе национальной команды – это рекордный показатель в международном футболе.
Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира22.06.26, 21:56 • 3840 просмотров