Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил историческое достижение на чемпионате мира-2026, став первым футболистом, забивавшим на шести разных мундиалях. Рекорд он оформил в матче против Узбекистана, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

41-летний нападающий открыл счет уже на шестой минуте встречи после передачи Жоау Канселу. Второй мяч Роналду забил на 39-й минуте после ассиста Бруну Фернандеша.

Португалия в итоге разгромила Узбекистан со счетом 5:0, а Роналду признали лучшим игроком матча.

Рекорд длится с чемпионата мира 2006 года

Роналду дебютировал на чемпионатах мира в 2006 году и с тех пор отмечался голами на турнирах 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

В этом году он вместе с Лионелем Месси стал первым футболистом в истории, принявшим участие в шести чемпионатах мира. При этом только португалец смог забить на каждом из них.

Кроме того, Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории мундиалей. Старше остается только камерунец Роже Милла, который отметился на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет.

Благодаря дублю в матче с Узбекистаном Роналду довел свой счет до 10 голов на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории турнира, опередив Эусебиу, у которого было девять мячей.

Матч против Узбекистана также стал для Роналду 230-м в составе национальной команды – это рекордный показатель в международном футболе.

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира