Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Киев • УНН
Лионель Месси забил 17-й гол на чемпионатах мира, побив рекорд Мирослава Клозе. Аргентинец отличился в матче с Австрией.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси превзошел рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам в рамках чемпионатов мира по футболу. Гол в ворота Австрии стал для Месси 17-м на чемпионатах мира, что позволило форварду стать лучшим бомбардиром турнира в истории, передает УНН.
Детали
На 37-й минуте Факундо Медина откатил мяч на границу штрафной площади, под удар партнеру, и Лионель Месси пробил точно в угол ворот Александера Шлагера - 1:0.
Отметим, что на 9-й минуте Месси не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.
После первого тайма счет в матче - 1:0 в пользу Аргентины.
К слову, гол Месси превзошел рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам в рамках чемпионатов мира по футболу. На данный момент у Месси 17 голов на чемпионатах мира.
На втором месте - Мирослав Клозе (Германия; 16 голов), на третьем - Роналду (Бразилия; 15 голов).
Французский форвард Килиан Мбаппе, который сегодня сыграет против Ирака, имеет 14 голов в своем активе.
Напомним
Лионель Месси вошел в историю во вторник вечером, повторив рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира среди мужчин - 16 - после хет-трика, который привел Аргентину к победе над Алжиром со счетом 3:0.