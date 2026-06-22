Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси превзошел рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам в рамках чемпионатов мира по футболу. Гол в ворота Австрии стал для Месси 17-м на чемпионатах мира, что позволило форварду стать лучшим бомбардиром турнира в истории, передает УНН.

Детали

На 37-й минуте Факундо Медина откатил мяч на границу штрафной площади, под удар партнеру, и Лионель Месси пробил точно в угол ворот Александера Шлагера - 1:0.

Отметим, что на 9-й минуте Месси не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

После первого тайма счет в матче - 1:0 в пользу Аргентины.

К слову, гол Месси превзошел рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам в рамках чемпионатов мира по футболу. На данный момент у Месси 17 голов на чемпионатах мира.

На втором месте - Мирослав Клозе (Германия; 16 голов), на третьем - Роналду (Бразилия; 15 голов).

Французский форвард Килиан Мбаппе, который сегодня сыграет против Ирака, имеет 14 голов в своем активе.

Напомним

Лионель Месси вошел в историю во вторник вечером, повторив рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира среди мужчин - 16 - после хет-трика, который привел Аргентину к победе над Алжиром со счетом 3:0.