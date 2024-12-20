Элитный фестиваль еды в Лос-Анджелесе обернулся массовым отравлением

80 человек заразилось норовирусом после фестиваля LA Times, пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Мучительные судороги, тошнота и рвота были одними из симптомов, которые впоследствии почувствовали посетители фестиваля еды, который проводился в честь лучших ресторанов Южной Калифорнии.

Марк Капчинский был одним из 80 человек, которые заболели после вспышки норовируса. И он отметил, что это был его самый неприятный опыт и он до сих пор приходит в себя.

Конечно, никогда не думал, что это 101 событие года - эти рестораны слишком хороши, такого быть не может - сказал он.

Капчинский сказал, что он вместе с женой посетил мероприятие Los Angeles Times 101 Best Restaurants - лучший фестиваль дегустации еды, который отмечает, по оценке редакторов газеты, 101 место среди лучших заведений в Южной Калифорнии.

Мы посетили Providence, а это ресторан мирового класса, где подают свежие устрицы и моллюски с различными соусами, и я очень быстро съел две порции - сказал Капчинский.

И по его словам, после этого он сразу почувствовал вздутие живота, а на следующий день его симптомы ухудшились.

Капчинский не единственный, кто чувствовал себя плохо после употребления устриц. Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес сейчас расследует вспышку норовируса.

В настоящее время выявлено 80 случаев. Врач отделения неотложной помощи доктор Али Джамехдор сказал, что эта болезнь не является типичным заболеванием желудка.

Похоже, что устрицы очень сильно поразили пациентов, потому что попадают они в отделение скорой помощи очень больными. Рвота, диарея, значительные спазмы в животе, и все это из-за микроба, который называется вибрион. Это очень специфическая бактерия, свойственная устрицам и вызывающая болезнь, которая очень сильно поражает людей - сказал он.

Providence, один из самых известных ресторанов Лос-Анджелеса, сказал, что устрицы происходят с ферм недалеко от Ванкувера, Британская Колумбия, Канада. Санитарные инспекторы на мероприятии подписали все правила обработки и подачи.

«Природа норовируса такова, что его невозможно было бы обнаружить продавцу, ресторану или санитарным инспекторам, которые были на месте, учитывая, что норовирус не влияет на внешний вид, запах или вкус моллюсков», - говорится в заявлении ресторана.

Через 10 дней после происшествия Департамент общественного здравоохранения Калифорнии объявил предупреждение о канадских устрицах. В предупреждении говорилось, что из-за моллюсков люди могут заболеть.

Напомним,

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