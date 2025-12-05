ЧМ-2026: Украина в случае выхода на Мундиаль сыграет в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом

Сегодня, 5 декабря, в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 года, по результатам которой сборная Украины узнала потенциальных соперников по группе. В случае прохода в плей-офф Швеции, а затем победителя пары Польша - Албания, наша сборная сыграет в группе "F", где будут выступать Нидерланды, Япония и Тунис, передает УНН.

Детали

Группа "А":

Мексика;

Южно-Африканская Республика;

Южная Корея;

Дания/Северная Македония - Чехия/Ирландия.

Группа "В":

Канада;

Катар;

Швейцария;

Италия/Северная Ирландия - Уэльс/Босния и Герцеговина.

Группа "С":

Бразилия;

Марокко;

Шотландия;

Гаити.

Группа "D":

США;

Парагвай;

Австралия;

Турция/Румыния - Словакия/Косово.

Группа "Е":

Германия;

Кот-д'Ивуар;

Эквадор;

Кюрасао.

Группа "F":

Нидерланды;

Япония;

Тунис;

Украина/Швеция - Польша/Албания.

Группа "G":

Бельгия;

Иран;

Египет;

Новая Зеландия.

Группа "Н":

Испания;

Уругвай;

Саудовская Аравия;

Группа "І":

Франция№

Сенегал;

Норвегия;

Ирак/Боливия/Суринам.

Группа "J":

Аргентина;

Австрия;

Алжир;

Иордания.

Группа "К":

Португалия;

Колумбия;

Узбекистан;

Конго/Ямайка/Новая Каледония.

Группа "L":

Англия;

Хорватия;

Панама;

Гана.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп, который открыто стремился получить Нобелевскую премию мира, наконец получил собственную награду, но от ФИФА: руководящий орган мирового футбола вручил ему новосозданную Премию мира во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года.

Сборная Украины завоевала место в плей-офф благодаря победе над Исландией (2:0) в последнем туре группового этапа, которая позволила нашей команде занять второе место.

Украина вместе с Италией, Данией и Турцией находилась в первой корзине, а потому не может сыграть против этих сборных. Остальные корзины выглядели так:

вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;

третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;

четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция.

Для выхода на чемпионат мира-2026 сборной Украине нужно преодолеть двух соперников. В полуфинале, как уже отмечалось, Украина сыграет против Швеции.

Поединок на этой стадии будет для украинцев номинально домашним.

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы - 31 марта.