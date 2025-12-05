ЧМ-2026: Украина в случае выхода на Мундиаль сыграет в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом
Киев • УНН
На жеребьевке группового этапа ЧМ-2026 Украина узнала потенциальных соперников. В случае прохода плей-офф, сборная сыграет в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.
Сегодня, 5 декабря, в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 года, по результатам которой сборная Украины узнала потенциальных соперников по группе. В случае прохода в плей-офф Швеции, а затем победителя пары Польша - Албания, наша сборная сыграет в группе "F", где будут выступать Нидерланды, Япония и Тунис, передает УНН.
Детали
Группа "А":
Мексика;
Южно-Африканская Республика;
Южная Корея;
Дания/Северная Македония - Чехия/Ирландия.
Группа "В":
Канада;
Катар;
Швейцария;
Италия/Северная Ирландия - Уэльс/Босния и Герцеговина.
Группа "С":
Бразилия;
Марокко;
Шотландия;
Гаити.
Группа "D":
США;
Парагвай;
Австралия;
Турция/Румыния - Словакия/Косово.
Группа "Е":
Германия;
Кот-д'Ивуар;
Эквадор;
Кюрасао.
Группа "F":
Нидерланды;
Япония;
Тунис;
Украина/Швеция - Польша/Албания.
Группа "G":
Бельгия;
Иран;
Египет;
Новая Зеландия.
Группа "Н":
Испания;
Уругвай;
Саудовская Аравия;
Группа "І":
Франция№
Сенегал;
Норвегия;
Ирак/Боливия/Суринам.
Группа "J":
Аргентина;
Австрия;
Алжир;
Иордания.
Группа "К":
Португалия;
Колумбия;
Узбекистан;
Конго/Ямайка/Новая Каледония.
Группа "L":
Англия;
Хорватия;
Панама;
Гана.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп, который открыто стремился получить Нобелевскую премию мира, наконец получил собственную награду, но от ФИФА: руководящий орган мирового футбола вручил ему новосозданную Премию мира во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года.
Сборная Украины завоевала место в плей-офф благодаря победе над Исландией (2:0) в последнем туре группового этапа, которая позволила нашей команде занять второе место.
Украина вместе с Италией, Данией и Турцией находилась в первой корзине, а потому не может сыграть против этих сборных. Остальные корзины выглядели так:
вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;
третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;
четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция.
Для выхода на чемпионат мира-2026 сборной Украине нужно преодолеть двух соперников. В полуфинале, как уже отмечалось, Украина сыграет против Швеции.
Поединок на этой стадии будет для украинцев номинально домашним.
Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы - 31 марта.