ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом

Сьогодні, 5 грудня, у Маямі відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс, передає УНН.

Деталі

Група "А":

Мексика;

Південно-Африканська Республіка;

Південна Корея;

Данія/Північна Македонія - Чехія/Ірландія.

Група "В":

Канада;

Катар;

Швейцарія;

Італія/Північна Ірландія - Уельс/Боснія і Герцеговина.

Група "С":

Бразилія;

Марокко;

Шотландія;

Гаїті.

Група "D":

США;

Парагвай;

Австралія;

Туреччина/Румунія - Словаччина/Косово.

Група "Е":

Німеччина;

Кот-д'Івуар;

Еквадор;

Кюрасао.

Група "F":

Нідерланди;

Японія;

Туніс;

Україна/Швеція - Польща/Албанія.

Група "G":

Бельгія;

Іран;

Єгипет;

Нова Зеландія.

Група "Н":

Іспанія;

Уругвай;

Саудівська Аравія;

Група "І":

Франція№

Сенегал;

Норвегія;

Ірак/Болівія/Суринам.

Група "J":

Аргентина;

Австрія;

Алжир;

Йордан.

Група "К":

Португалія;

Колумбія;

Узбекистан;

Конго/Ямайка/Нова Каледонія.

Група "L":

Англія;

Хорватія;

Панама;

Гана.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп, який відкрито прагнув отримати Нобелівську премію миру, нарешті отримав власну нагороду, але від ФІФА: керівний орган світового футболу вручив йому новостворену Премію миру під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року.

Збірна України здобула місце у плей-офф завдяки перемозі над Ісландією (2:0) в останньому турі групового етапу, яка дозволила нашій команді зайняти друге місце.

Україна разом із Італією, Данією та Туреччиною перебувала у першому кошику, а тому не може зіграти проти цих збірних. Решта кошиків виглядала так:

другий кошик: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина;

третій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;

четвертий кошик: Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія, Швеція.

Для виходу на чемпіонат світу-2026 збірній Україні потрібно подолати двох суперників. У півфіналі, як вже зазначалося, Україна зіграє проти Швеції.

Поєдинок на цій стадії буде для українців номінально домашнім.

Півфінали пройдуть 26 березня 2026 року, фінали - 31 березня.