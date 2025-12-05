ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом
Київ • УНН
На жеребкуванні групового етапу ЧС-2026 Україна дізналася потенційних суперників. У разі проходу плей-офф, збірна зіграє в групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.
Сьогодні, 5 грудня, у Маямі відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс, передає УНН.
Деталі
Група "А":
Мексика;
Південно-Африканська Республіка;
Південна Корея;
Данія/Північна Македонія - Чехія/Ірландія.
Група "В":
Канада;
Катар;
Швейцарія;
Італія/Північна Ірландія - Уельс/Боснія і Герцеговина.
Група "С":
Бразилія;
Марокко;
Шотландія;
Гаїті.
Група "D":
США;
Парагвай;
Австралія;
Туреччина/Румунія - Словаччина/Косово.
Група "Е":
Німеччина;
Кот-д'Івуар;
Еквадор;
Кюрасао.
Група "F":
Нідерланди;
Японія;
Туніс;
Україна/Швеція - Польща/Албанія.
Група "G":
Бельгія;
Іран;
Єгипет;
Нова Зеландія.
Група "Н":
Іспанія;
Уругвай;
Саудівська Аравія;
Група "І":
Франція№
Сенегал;
Норвегія;
Ірак/Болівія/Суринам.
Група "J":
Аргентина;
Австрія;
Алжир;
Йордан.
Група "К":
Португалія;
Колумбія;
Узбекистан;
Конго/Ямайка/Нова Каледонія.
Група "L":
Англія;
Хорватія;
Панама;
Гана.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп, який відкрито прагнув отримати Нобелівську премію миру, нарешті отримав власну нагороду, але від ФІФА: керівний орган світового футболу вручив йому новостворену Премію миру під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року.
Збірна України здобула місце у плей-офф завдяки перемозі над Ісландією (2:0) в останньому турі групового етапу, яка дозволила нашій команді зайняти друге місце.
Україна разом із Італією, Данією та Туреччиною перебувала у першому кошику, а тому не може зіграти проти цих збірних. Решта кошиків виглядала так:
другий кошик: Польща, Уельс, Чехія, Словаччина;
третій кошик: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово;
четвертий кошик: Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія, Швеція.
Для виходу на чемпіонат світу-2026 збірній Україні потрібно подолати двох суперників. У півфіналі, як вже зазначалося, Україна зіграє проти Швеції.
Поєдинок на цій стадії буде для українців номінально домашнім.
Півфінали пройдуть 26 березня 2026 року, фінали - 31 березня.