Оккупанты снова обстреляли Харьков и область: за сутки один погибший и пятеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Вчера, 18 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – погиб 73-летний мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки враг нанес два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова.
"Как видим, оккупанти продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по "графику". Поэтому обязаны не терять бдительность, реагируйте на сигналы тревоги и соблюдайте комментантское время!" – написал Синегубов.
На Изюмщине враг нанес удар по предприятию по нефтепереработке. Масштабный пожар еще ликвидируют. Обошлось без пострадавших.
"В результате обстрелов Андреевки и Донца Изюмского района погиб 73-летний мужчина, 4 гражданских получили ранения. 1 ранен в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины", – отметил Синегубов.
Добавим
На линии столкновения продолжаются боевые действия. В районе населенного пункта Рубежное, что на северо-востоке от Харькова, враг безуспешно пытался провести разведку боем. Оккупанты провели дистанционное минирование с. Черкасские Тишки.
На Изюмщине враг готовит новые попытки наступления в направлении Славянска. ВСУ героически держат оборону и наносят оккупантам ощутимые потери, добавил Синегубов.
Напомним
Вчера, 18 июня, Синегубов сообщил, что в Харьковской области украинские военные держат рубежи и постепенно переходят к контрнаступательным действиям.