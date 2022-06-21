Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: за сутки трое погибших и восемь раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Вчера российские оккупанты снова обстреливали Харьков и область – три человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
В течение суток враг обстреливал Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.
Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов было существенно повреждено здание одного из образовательных заведений – помещение разрушено на 40%.
В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие – возник пожар, один работник получил ранения.
На Изюмщине продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии, который вызвали обстрелы оккупантов.
По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. За сутки трое погибших и семеро раненых.
Добавим
На линии столкновения в области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировке.
В районе Изюма продолжаются бои, украинские защитники отбивают атаки врага и надежно удерживают свои позиции, отметил Синегубов.
"Обращаюсь к жителям Харьковской области: не игнорируйте сигналы тревоги! Без необходимости не находитесь на улицах", – добавил глава ОВА.
Напомним
Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщал, что ситуация к северу от Харькова достаточно сложная. Российские войска пытаются приблизиться к Харькову и снова превратить его в прифронтовый город.