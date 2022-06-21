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Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: за сутки трое погибших и восемь раненых

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: за сутки трое погибших и восемь раненых

Киев • УНН

 • 197078 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Вчера российские оккупанты снова обстреливали Харьков и область – три человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

В течение суток враг обстреливал Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов было существенно повреждено здание одного из образовательных заведений – помещение разрушено на 40%.

В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие – возник пожар, один работник получил ранения.

На Изюмщине продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии, который вызвали обстрелы оккупантов.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. За сутки трое погибших и семеро раненых. 

Добавим

На линии столкновения в области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировке.

В районе Изюма продолжаются бои, украинские защитники отбивают атаки врага и надежно удерживают свои позиции, отметил Синегубов.

"Обращаюсь к жителям Харьковской области: не игнорируйте сигналы тревоги! Без необходимости не находитесь на улицах", – добавил глава ОВА.

Напомним

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщал, что ситуация к северу от Харькова достаточно сложная. Российские войска пытаются приблизиться к Харькову и снова превратить его в прифронтовый город.

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