Оккупанты нанесли ракетный удар по котельной в Чугуеве: погибли коммунальщики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня утром армия рф нанесла ракетный удар по котельной в Чугуеве Харьковской области – погибли коммунальщики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Галины Минаевой.
Детали
"В это утро разрушительный удар был нанесен по полностью подготовленной к зиме котельной, серьезно повреждены тепловые сети. Также пострадали многие квартиры жителей", - написала Минаева.
Она отметила, что в результате вражеского удара погибли находившиеся на своих рабочих местах сотрудники коммунального предприятия. Число жертв мэр не назвала.
Напомним
Российские оккупанты ночью обстреливали северные районы Харькова. Утром обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом. Предварительно ранены три человека.