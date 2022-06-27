Під ворожий ракетний удар уночі потрапила школа у Харкові

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"Близько опівночі ще одна ракета поцілила на подвір'я навчального закладу у Шевченківському районі міста Харкова. У результаті вибуху будівля школи зазнала часткових пошкоджень. Також загорілася поруч розташована господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС в області у Facebook.

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Також вночі, ворожих ракетних обстрілів завдано по двоповерховій адміністративній будівлі в Київському районі міста Харкова, у результаті чого горіли кімнати на другому поверсі. Площа пожежі становила близько 60 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, додали у ГУ ДСНС в області.

А напередодні, о 20:46, у селі Калугіно-Башкирівка Чугуївського району, внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча будівля на площі 4 кв. м. Внаслідок обстрілу загинуло 2 жінки, ще 2 особи постраждало та були госпіталізовані, повідомили у ДСНС.

За даними обласної поліції, ворог б’є з реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об‘єктах. Загалом 26 червня ракетних та артилерійських атак зазнали Харків, міста області Золочів, Барвінкове, села Черкаські Тишки, Коробочкіне, Башкірівка, смт Покотилівка, повідомила поліція у Telegram.

Доповнення

23 червня Харківський міський голова Ігор Терехов зазначав, що Харків постійно обстрілюють російські війська, але українські захисники не підпускають ворога до міста.