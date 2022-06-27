Под вражеский ракетный удар ночью попала школа в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Вражескому ракетному обстрелу ночью подвергся Харьков, есть повреждения в школе, по области, кроме ракетных, российские захватчики совершали и артиллерийские атаки, сообщает УНН со ссылкой на данные полиции и ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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"Около полуночи еще одна ракета попала во двор учебного заведения в Шевченковском районе города Харькова. В результате взрыва здание школы получило частичные повреждения. Также загорелось рядом расположенное хозяйственное сооружение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в области в Facebook.
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Также ночью, вражеские ракетные обстрелы нанесены по двухэтажному административному зданию в Киевском районе города Харькова, в результате чего горели комнаты на втором этаже. Площадь пожара составила около 60 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, добавили в ГУ ГСЧС в области.
А накануне, в 20:46, в селе Калугино-Башкировка Чугуевского района, в результате вражеских обстрелов горело хозяйственное здание на площади 4 кв. м. В результате обстрела погибли 2 женщины, еще 2 человека пострадали и были госпитализированы, сообщили в ГСЧС.
По данным областной полиции, враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам. В целом 26 июня ракетным и артиллерийским атакам подверглись Харьков, города области Золочев, Барвенково, села Черкасские Тишки, Коробочкино, Башкировка, пгт Покотиловка, сообщила полиция в Telegram.
Дополнение
23 июня Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечал, что Харьков постоянно обстреливают российские войска, но украинские защитники не подпускают врага к городу.