Артиллеристы показали, как разбили колонну техники оккупантов в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Артиллеристы из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали видео, на котором разбивают колонну российских оккупантов в Луганской области, передает УНН.
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"На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а в дальнейшем уничтожили. Достойная встреча каждому оккупанту гарантирована", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские десантники успешно жгут рашистов: на видео попало уничтожение колонны авто с боекомплектом.