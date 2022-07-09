Артиллеристы показали, как разбили колонну техники оккупантов в Луганской области

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"На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а в дальнейшем уничтожили. Достойная встреча каждому оккупанту гарантирована", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские десантники успешно жгут рашистов: на видео попало уничтожение колонны авто с боекомплектом.