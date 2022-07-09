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09:00 • 31579 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Артиллеристы показали, как разбили колонну техники оккупантов в Луганской области

Артиллеристы показали, как разбили колонну техники оккупантов в Луганской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Артиллеристы из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали видео, на котором разбивают колонну российских оккупантов в Луганской области, передает УНН.

Цитата

"На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а в дальнейшем уничтожили. Достойная встреча каждому оккупанту гарантирована", - говорится в сообщении.

Напомним 

Украинские десантники успешно жгут рашистов: на видео попало уничтожение колонны авто с боекомплектом.

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