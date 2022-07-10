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Генштаб: отмечено перемещение отдельных подразделений оккупантов в район Белогоровки

Генштаб: отмечено перемещение отдельных подразделений оккупантов в район Белогоровки

Киев • УНН

 • 100140 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. На Краматорском направлении активных действий враг не производил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаударов. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.
Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова.

С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа “Искандер”.

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении активных действий враг не производил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки.

Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекамянское и Белогоровка. Нанес авиаударов неподалеку Слов’янского, Северского и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дар’евка и Углегорская ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опросное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе и Полтавка. Нанес авиационных ударов в районах Камянки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Утраты оккупантов уточняются.

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