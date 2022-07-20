Не только Херсонскую область: президент приказал освободить от оккупантов всю Украину – Данилов

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"Президент дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти. Каким образом, очередь, сроки – все это за военными. Этот вопрос поднимается на ставки Верховного главнокомандующего – президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, это не совсем соответствуют действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях под председательством президента нашей страны", – рассказал Данилов.

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Секретарь СНБО также прокомментировал ситуацию с коллаборантами.

"Относительно коллаборантов, хочу сказать, не совершайте действия, которые будут наносить вред государству и непосредственно потом вам. Если так случилось, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет. Если вы будете напрямую участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, поверьте, ничего хорошего для вас в ближайшем будущем не будет. Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они будут совершать против нашего населения и нашей страны", – сказал Данилов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю территорию Украины от российских оккупантов.