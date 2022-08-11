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В захваченном Мелитополе коллаборантов, передумавших работать с оккупантами, взяли в плен

Киев • УНН

 • 270387 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. После ряда взрывов в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области вблизи «мэрии» коллаборанты пытаются уехать из города. Однако большинство попыток неудачны, ведь их задерживают работники российских спецслужб. Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в интервью телеканалу «Апостроф», информирует УНН.

В захваченном Мелитополе коллаборантов, передумавших работать с оккупантами, взяли в плен

Цитата

«... После того, как произошел взрыв в Крыму, одна из семей коллаборантов, согласившихся работать в народной полиции в Мелитополе, решила покинуть временно оккупированный город и выехать через Грузию в страны Европейского Союза. Однако на пункте пропуска они были задержаны из-за того, что нет разрешения народной полиции покинуть город. По дороге их арестовали и взяли в плен», – объяснил городской глава.

Детали 

Федоров отметил, что в Мелитополе началась охота на тех людей, которые являются руководством проведения псовдореферендума. оккупанты пытаются организовать референдум до присоединения к россии. Вчера публиковали переписку в одной из групп города, в которой коллаборант пытается найти пособие по организации референдума, все отказываются за деньги это делать. Еще один сценарий проведения референдума будет сорван. 

Также, по его словам, вчера был мощный взрыв в центре города рядом с бывшим заводом, который находится на Интеркультурной улице возле псевдо-«мрео» оккупантов. Пока нет подтвержденных данных, что именно взорвалось и точное количество пострадавших.

Федоров отметил, что коллаборанты пытаются организовать фейковый учебный процесс. Однако некоторые школы используются в качестве казарм для русских военных. Однако школы по украинской программе будут работать с 1 сентября в онлайн-формате. Он добавил, что украинское правительство своевременно выплачивает пенсии, соцвыплаты, зарплаты педагогам и медикам.

«Все работники образования, не являющиеся коллаборантами, получают заработную плату. С 1 сентября будет несколько категорий по оплате труда: выехавшие на территорию подконтрольную Украине и оставшиеся в Мелитополе. Украина выполняет все свои государственные обязательства перед жителями временно оккупированных территорий. Пенсионеры своевременно получают пенсионные выплаты. Министерство социальной политики выплатило все социальные выплаты всем жителям Мелитополя», – добавил он.

Дополнение 

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительной информации - горело здание сервисного центра МВД, захваченное российскими захватчиками.

В захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты пытаются убедить жителей в том, что "Украину уже поделили".

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