В захваченном Мелитополе коллаборантов, передумавших работать с оккупантами, взяли в плен

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«... После того, как произошел взрыв в Крыму, одна из семей коллаборантов, согласившихся работать в народной полиции в Мелитополе, решила покинуть временно оккупированный город и выехать через Грузию в страны Европейского Союза. Однако на пункте пропуска они были задержаны из-за того, что нет разрешения народной полиции покинуть город. По дороге их арестовали и взяли в плен», – объяснил городской глава.

Детали

Федоров отметил, что в Мелитополе началась охота на тех людей, которые являются руководством проведения псовдореферендума. оккупанты пытаются организовать референдум до присоединения к россии. Вчера публиковали переписку в одной из групп города, в которой коллаборант пытается найти пособие по организации референдума, все отказываются за деньги это делать. Еще один сценарий проведения референдума будет сорван.

Также, по его словам, вчера был мощный взрыв в центре города рядом с бывшим заводом, который находится на Интеркультурной улице возле псевдо-«мрео» оккупантов. Пока нет подтвержденных данных, что именно взорвалось и точное количество пострадавших.

Федоров отметил, что коллаборанты пытаются организовать фейковый учебный процесс. Однако некоторые школы используются в качестве казарм для русских военных. Однако школы по украинской программе будут работать с 1 сентября в онлайн-формате. Он добавил, что украинское правительство своевременно выплачивает пенсии, соцвыплаты, зарплаты педагогам и медикам.

«Все работники образования, не являющиеся коллаборантами, получают заработную плату. С 1 сентября будет несколько категорий по оплате труда: выехавшие на территорию подконтрольную Украине и оставшиеся в Мелитополе. Украина выполняет все свои государственные обязательства перед жителями временно оккупированных территорий. Пенсионеры своевременно получают пенсионные выплаты. Министерство социальной политики выплатило все социальные выплаты всем жителям Мелитополя», – добавил он.

Дополнение

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительной информации - горело здание сервисного центра МВД, захваченное российскими захватчиками.

В захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты пытаются убедить жителей в том, что "Украину уже поделили".