В окупованому Мелітополі пролунав вибух: попередньо - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили російські загарбники. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом - четвертий вечір поспіль", - зазначив Федоров.
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Він також повідомив, що було зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.
"Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдоорган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - наголосив мер.
Нагадаємо
Вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.