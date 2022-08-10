В окупованому Мелітополі пролунав вибух: попередньо - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти

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"Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом - четвертий вечір поспіль", - зазначив Федоров.

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Він також повідомив, що було зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

"Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдоорган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - наголосив мер.

Нагадаємо

Вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.