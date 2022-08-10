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В окупованому Мелітополі пролунав вибух: попередньо - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти

В окупованому Мелітополі пролунав вибух: попередньо - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти

Київ • УНН

 • 167724 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили російські загарбники. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом - четвертий вечір поспіль", - зазначив Федоров.

Деталі

Він також повідомив, що було зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією - горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

"Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдоорган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - наголосив мер.

Нагадаємо

Вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

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