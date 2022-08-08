Гарні новини з Мелітополя: ЗСУ ударами HIMARS знищили багато ворожої техніки та понад 100 окупантів

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"Гарні новини з Мелітополя! Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - зазначив Федоров.

Він також наголосив, що на минулому тижні значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону.

"Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку. Дякуємо ЗСУ", - додав Федоров.

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