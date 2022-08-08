Хорошие новости из Мелитополя: ВСУ ударами HIMARS уничтожили много вражеской техники и более 100 оккупантов

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"Хорошие новости из Мелитополя! Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находящихся этой ночью во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", - отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

"Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении. Спасибо ВСУ", - добавил Федоров.

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