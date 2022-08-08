Українські захисники знищили 24 російських окупантів

Деталі

Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ та утриманні власних рубежів оборони.

Намагається проводити розвідку за допомогою БпЛА, продовжує обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом бойового дня здійснював авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по наших позиціях. Наших втрат не допущено.

Важкою ствольною артилерією 152-го калібру ворогом обстріляно Миколаїв. Снаряди впали в Корабельному районі. Людських втрат нема.

"Градами" з лівого берега обстріляно Нікопольський район. Пошкоджено насосну станцію та десять дачних будинків. Без людських втрат.

Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.

За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, 1 танка Т-62 та ще 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо

Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту.