В Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові 4 носії ракет типу "Калібр" та 1 вдк", - йдеться в повідомленні.
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