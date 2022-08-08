В Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Несмотря на штормовую погоду, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Несмотря на штормовую погоду, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота, среди них наготове 4 носителя ракет типа "Калибр" и 1 вдк", - говорится в сообщении.
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