Окупанти формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку – ОК “Південь”

Цитата

“Ми спостерігаємо що вони формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Вони намагаються підтягувати резерви. Але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території які є для них життєво важливими. Це транспортні артерії і логістичні склади. Те, що ми знищуємо їх зосередження озброєння та техніки, склади з боєприпасами суттєво – підриває моральний дух і фізичне розуміння того, з чим йти далі, намагатися протидіяти і навіть іти в активні дії”, – повідомила Гуменюк.

Доповнення

Гуменюк повідомила, що загроза підготовки росією до активної фази бойових дій на півдні існує, проте Українські Збройні Сили тримають ситуацію під контролем.