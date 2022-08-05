Окупанти формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку – ОК “Південь”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські окупанти формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
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“Ми спостерігаємо що вони формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Вони намагаються підтягувати резерви. Але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території які є для них життєво важливими. Це транспортні артерії і логістичні склади. Те, що ми знищуємо їх зосередження озброєння та техніки, склади з боєприпасами суттєво – підриває моральний дух і фізичне розуміння того, з чим йти далі, намагатися протидіяти і навіть іти в активні дії”, – повідомила Гуменюк.
Доповнення
Гуменюк повідомила, що загроза підготовки росією до активної фази бойових дій на півдні існує, проте Українські Збройні Сили тримають ситуацію під контролем.