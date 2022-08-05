Оккупанты формируют ударную группировку на Криворожском направлении - ОК "Юг"

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“Мы наблюдаем, что они формируют ударную группировку на Криворожском направлении. Они пробуют подтягивать резервы. Но мы продолжаем держать огневой контроль над теми объектами оккупированной территории, которые для них жизненно важны. Это транспортные артерии и логистические склады. То, что мы уничтожаем их сосредоточения вооружения и техники, склады с боеприпасами существенно – подрывают моральный дух и физическое понимание того, с чем идти дальше, пытаться противодействовать и даже идти в активные действия”, – сообщила Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк сообщила, что угроза подготовки россией к активной фазе боевых действий на юге существует, однако Украинские Вооруженные Силы держат ситуацию под контролем.