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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Загроза є, але ситуація під контролем: Гуменюк щодо підготовки рф до активної фази війни на півдні

Загроза є, але ситуація під контролем: Гуменюк щодо підготовки рф до активної фази війни на півдні

Київ • УНН

 • 165247 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Загроза підготовки росією до активної фази бойових дій на півдні існує, проте Українські Збройні Сили тримають ситуацію під контролем. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Погрози та попередження про те, що можливо дуже-дуже активна стадія – вони мають місце. Ми маємо розуміти, що такі дії не виключаються. Але лякати, піддаватися паніці не варто. Дуже багато лунають з різних джерел різні сакральні дати, і всі говорять про те, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми підтримуємо це розуміння, і закликаємо допомогти нашим військовим…Звісно, що і ми готуємось до активних бойових дій, і ворог це бачить, і теж готується. Проте в них достатньо складне сполучення у зв’язку з важким транспортним сполученням", - заявила вона.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські окупанти на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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