Загроза є, але ситуація під контролем: Гуменюк щодо підготовки рф до активної фази війни на півдні

Цитата

"Погрози та попередження про те, що можливо дуже-дуже активна стадія – вони мають місце. Ми маємо розуміти, що такі дії не виключаються. Але лякати, піддаватися паніці не варто. Дуже багато лунають з різних джерел різні сакральні дати, і всі говорять про те, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми підтримуємо це розуміння, і закликаємо допомогти нашим військовим…Звісно, що і ми готуємось до активних бойових дій, і ворог це бачить, і теж готується. Проте в них достатньо складне сполучення у зв’язку з важким транспортним сполученням", - заявила вона.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські окупанти на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.